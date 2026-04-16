Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Califix
Califix
Por Juan Saldarriaga

El compliance se ha convertido en una herramienta estratégica para las empresas mineras, pero también en un gran reto debido a la complejidad de áreas que abarca y la multiplicidad de actores que conjuga (empresas proveedoras y contratistas).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: