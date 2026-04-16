El compliance se ha convertido en una herramienta estratégica para las empresas mineras, pero también en un gran reto debido a la complejidad de áreas que abarca y la multiplicidad de actores que conjuga (empresas proveedoras y contratistas).

Se trata, en efecto, de un proceso que involucra el análisis de toneladas (gigabytes) de información durante un lapso que puede abarcar hasta un año, con la consiguiente pérdida en horas-hombre y "gastos ocultos muy grandes” para las empresas, apunta Pablo Aravena, CEO de Califix, startup especializada en soluciones de compliance con Inteligencia Artificial (IA).

De acuerdo a Aravena, las compañías mineras ya se han dado cuenta de lo tedioso que resulta estar revisando, uno por uno, todos los documentos de las empresas contratistas.

Es por ello, señala, que Califix ha desarrollado una aplicación que “reduce este proceso que tomaba varios meses, a solo dos segundos”.

De esta manera, las compañías mineras pueden realizar auditorías de forma diaria, ahorrando en paralelo unos US$2,5 millones como mínimo” a lo largo del año, refiere. Esto, además de reducir su riesgo laboral, reputacional y medioambiental.

Un caso puntual expuesto por la plataforma de Califix es el de los trabajadores de una empresa mineras quienes eran, a su vez, socios de una empresa contratista, para la cual generaban encargos ficticios con el fin de poder auto-emplearse con trabajo inexistente.

“Este caso de conflicto de interés también lo podría haber encontrado un humano, pero le habría tomado meses de lectura y análisis de información. Nuestra aplicación, en cambio, lo detectó en cuestión de segundos”, manifiesta Aravena.

Califix empezó a prestar servicios para la minería chilena en 2023, específicamente, con el gigante global BHP.

El año pasado aterrizó en nuestro país invitado por el Gobierno peruano. Desde entonces ha venido alimentando su plataforma de IA con información laboral, regulatoria y ambiental para adecuarla a la legislación nacional.

Por lo pronto, Califix ha cerrado un proyecto piloto con una empresa minera y espera hacer lo mismo con otras dos en los próximos días.

Público objetivo de la startup son las grandes empresas mineras, energéticas y de construcción, intensivas en tercerización de obras y servicios.

“Empezamos en esos sectores porque son altamente regulados y porque utilizan una gran cantidad de empresas contratistas. Eso es lo que hace exponencialmente complejo el problema”, explica el aspirante a Doctor en IA avanzada.

Califix tiene como clientes a BHP, SQM, Anglo American y Transelec en Chile. En Brasil ha sido convocado por Vale, y en Perú negocia con tres empresas minearas.