Petro-Perú con pérdidas por US$355 millones al tercer trimestre: ¿Qué hay detrás del mal resultado?

Petro-Perú sigue anotando cifras en rojo. El fin de semana la empresa estatal dio a conocer sus Estados Financieros del Tercer Trimestre del 2025, los cuales arrojan una pérdida acumulada neta de US$355 millones, US$77 millones más que al cierre de julio.

Esto, según dijo, por culpa del mal clima.

Es decir, debido a los oleajes anómalos que han impedido a lo largo del año el normal abastecimiento de crudo y combustibles por vía marítima hacia y desde la refinería de Talara.

Y, también, por “tendencia a la baja de los precios internacionales de crudo y productos impactando en la realización de los inventarios”.

Para César Gutiérrez, expresidente de Petro-Perú, se trata de meras excusas.

“La utilidad bruta en los estados de ganancias y pérdidas es negativa y allí se contabilizan ingresos y costos asociados a los ingresos realizados. Eso no tiene nada que ver con los oleajes”, señala.

El problema, apunta, es que el margen de refinación neto, que debería generar la nueva refinaría de Talara, es “insuficiente hasta para cubrir los costos asociados a la producción”.

Y esto es algo, enfatizó, que Petro-Perú no quiere admitir.

Así, ocurre que la nueva Refinería de Talara lleva casi tres años de inaugurada y en ese lapso no ha podido producir los márgenes que Petro-Perú aseguraba que generaría para aliviar la crisis financiera de la empresa.

“No quieren admitirlo y en la Junta General de Accionistas, desde el 2022 hasta ahora, no ha habido nadie que se haya tomado el tiempo para analizar la información pública. Irresponsabilidad sin precedentes en el MEF y el Minem”, agrega Gutiérrez.

En efecto, Fernando de La Torre, exgerente corporativo de finanzas de Petro-Perú, indica que si bien el margen bruto de la petrolera mejoró en el tercer trimestre respecto al trimestre previo (5,7%), no se acerca siquiera al generado al cierre del 2021, es decir, fecha en la cual la nueva refinería de Talara aún no había arrancado.

“Con solo 5,7% de margen bruto y un aumento de 43% en gastos operativos queda claro que los oleajes anómalos no tienen nada que ver (con los problemas de Petro-Perú), a pesar de lo que, como mantra, sigue alegando la empresa”, anota el economista.

En conclusión, remarca, la empresa cerró el tercer trimestre del 2025 con más de lo mismo en cuanto al deterioro de caja y de apalancamiento, mostrando “una leve mejora a nivel de margen bruto que no alcanza para recuperar su margen pre-Nueva Refinería de Talara”, y menos aún, “para registrar las sustanciales mejoras en rentabilidad prometidas por los ‘técnicos de carrera’ de la petrolera estatal y sus presidentes de directorio“.