A pocas semanas de una nueva campaña de depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), uno de los beneficios laborales más relevantes para los trabajadores formales en el Perú, las empresas vuelven a enfrentar un problema recurrente: errores en el cálculo.

Para Jimmy Quispe, Product Manager del software de Gestión de Personas de Defontana, estas fallas responden principalmente a debilidades en la gestión operativa y tecnológica. “Muchas empresas aún trabajan con procesos manuales o herramientas que no integran todas las variables necesarias, lo que eleva el margen de error”, señaló.

El especialista de Defontana detalla que los principales factores detrás de los errores en el cálculo de la CTS son:

Uso de herramientas manuales: La dependencia de hojas de cálculo como Excel incrementa el riesgo de errores en fórmulas, omisiones o duplicidades.

La dependencia de hojas de cálculo como Excel incrementa el riesgo de errores en fórmulas, omisiones o duplicidades. Mala gestión de variables: No considerar correctamente elementos como comisiones, horas extras, gratificaciones o días laborados puede alterar significativamente el monto final.

No considerar correctamente elementos como comisiones, horas extras, gratificaciones o días laborados puede alterar significativamente el monto final. Cambios normativos mal aplicados: La actualización constante de la normativa laboral exige ajustes que no siempre se implementan de forma correcta y oportuna.

La actualización constante de la normativa laboral exige ajustes que no siempre se implementan de forma correcta y oportuna. Falta de integración de sistemas: Procesos desconectados entre planillas, asistencia y compensaciones generan inconsistencias en la información.

“El cálculo de la CTS puede parecer sencillo, pero en la práctica involucra múltiples componentes que deben ser gestionados con precisión. Un pequeño error puede escalar rápidamente en organizaciones con muchos colaboradores”, explicó Quispe.

Las consecuencias van más allá de lo administrativo y pueden impactar directamente en la operación y reputación de las empresas. Entre los principales efectos se encuentran los reclamos de trabajadores por montos menores a los esperados, el riesgo de sanciones y multas por incumplimientos laborales, así como sobrecostos operativos derivados de correcciones y reprocesos. A ello se suma el deterioro del clima laboral y la pérdida de confianza interna, factores que pueden afectar la relación entre la empresa y sus colaboradores.

Cabe remarcar que las empresas no solo deben cumplir con el depósito en los plazos establecidos, sino también asegurar la exactitud de los montos.

En ese escenario, las consecuencias van más allá de lo administrativo y pueden impactar directamente en la operación y reputación de las organizaciones: desde reclamos de trabajadores por montos menores a los esperados, hasta el riesgo de sanciones y multas por incumplimientos laborales, además de sobrecostos operativos por correcciones y reprocesos. A ello se suma el deterioro del clima laboral y la pérdida de confianza interna.

“La digitalización de la gestión de planillas permite calcular la CTS de forma automática, considerando todas las variables en tiempo real y alineadas con la normativa vigente. Esto reduce errores, mejora la trazabilidad y facilita auditorías”, sostiene Quispe de Defontana. En ese sentido, el especialista recomienda a las empresas:

Revisar periódicamente sus procesos de cálculo de planilla.

Asegurar la correcta actualización normativa.

Evaluar herramientas tecnológicas que automaticen el cálculo.

Fortalecer los controles internos y auditorías.