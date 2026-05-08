Resumen

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Las consecuencias van más allá de lo administrativo y pueden impactar directamente en la operación y reputación de las empresas. (Fuente: El Peruano)
Las consecuencias van más allá de lo administrativo y pueden impactar directamente en la operación y reputación de las empresas. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

A pocas semanas de una nueva campaña de depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), uno de los beneficios laborales más relevantes para los trabajadores formales en el Perú, las empresas vuelven a enfrentar un problema recurrente: errores en el cálculo.

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