La alianza entre Gildemeister y Mobil, marca representada por Terpel en el Perú, seguirá acelerando. Tras cinco años de haberse firmado el primer convenio entre ambos, el viernes 8 de mayo se acordó una renovación de este por tres años adicionales.

La extensión de la alianza fue celebrada en las instalaciones de Gildemeister, con presencia de los representantes de ambas empresas, quienes destacaron el impacto del acuerdo en el fortalecimiento de la red postventa, la capacitación de técnicos y la mejora de la experiencia del cliente.

“Hay un dicho: la primera venta la hace el vendedor y la segunda venta la hace la postventa. Cuando nuestros clientes vienen por un servicio o mantenimiento, sabemos que tenemos los productos de mayor calidad, los mejores procesos de reparación y técnicos certificados para garantizar una muy buena experiencia”, resaltó durante la ceremonia Frank Lazo, gerente general de Gildemeister, representante en el Perú de marcas como Hyundai, Geely y JMC.

Frank Lazo, gerente general de Gildemeister.

Esta unión que explica Lazo, no solo se concentra en seguir siendo líderes en la industria automotriz, sino en fortalecer los equipos humanos en Gildemeister. Como parte de estos esfuerzos, por ejemplo, se busca promover mayores espacios para el desarrollo del talento femenino en este rubro, donde habitualmente predominan los varones.

Asimismo, el acuerdo incluye el apoyo de Mobil en programas de liderazgo para los gerentes generales de la red de distribución nacional de Gildemeister.

Desde Mobil, Enrique Duffó, gerente de Lubricantes en Terpel, empresa que representa a Mobil en Perú, aseguró que esta renovación representa un paso importante para seguir consolidando una relación basada en la confianza y el trabajo conjunto.

Enrique Duffó, gerente de Lubricantes en Terpel, empresa que representa a Mobil en Perú.

“Para nosotros marca un hito importante en el desarrollo de nuestra marca y en tener un partner tan relevante como Gildemeister”, expresó Duffó, quien reafirmó el compromiso de la marca de lubricantes en suministrar los productos de mayor tecnología en el mercado y seguir apoyando los programas de capacitación y productividad para toda la red postventa de Gildemeister.

Por su parte, José Carlos López, gerente de Postventa Importador Gildemeister, destacó también los frutos de los primeros cinco años de esta importante alianza. “No solo hemos consolidado la venta de vehículos, sino que hemos podido desarrollar nuestra red de concesionarios y asegurar que sea rentable, con un mayor flujo vehicular para mantenimientos”, señaló.

José Carlos López, gerente de Postventa Importador Gildemeister.

Con esta acción Gildemeister busca mantenerse a la vanguardia con un servicio postventa especializado, moderno y preparado para responder a las nuevas demandas del mercado automotriz peruano.

Reportaje publicitario