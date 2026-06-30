La octava generación del Avante, conocido fuera de Corea del Sur como Elantra. (Foto: Hyundai)
La octava generación del Avante, conocido fuera de Corea del Sur como Elantra. (Foto: Hyundai)
/ Hyundai
Por Redacción EC

Hyundai presentó oficialmente la octava generación del Elantra (conocido como Avante en Corea del Sur), un modelo que evoluciona significativamente respecto a su antecesor al combinar un diseño más refinado, mayor tamaño, un habitáculo digitalizado y opciones de motorización más eficientes.

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