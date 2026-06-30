Hyundai presentó oficialmente la octava generación del Elantra (conocido como Avante en Corea del Sur), un modelo que evoluciona significativamente respecto a su antecesor al combinar un diseño más refinado, mayor tamaño, un habitáculo digitalizado y opciones de motorización más eficientes.

En un contexto donde los SUV continúan dominando las ventas mundiales, la marca surcoreana apuesta por revitalizar el segmento de los sedanes con una propuesta que prioriza el confort, la conectividad y la eficiencia.

Uno de los cambios más notorios está en su diseño exterior. El nuevo Elantra adopta el lenguaje estético denominado “Art of Steel”, caracterizado por líneas más limpias, una silueta de apariencia deportiva y una postura más ancha que transmite mayor presencia sobre la carretera. Además, incorpora nuevos faros LED, un spoiler trasero integrado y rines de hasta 18 pulgadas.

El crecimiento en dimensiones también representa una de sus principales novedades. El sedán alcanza los 4,76 metros de longitud, acercándose al tamaño de modelos pertenecientes al segmento mediano. Este incremento permite ofrecer una distancia entre ejes más amplia y, en consecuencia, un habitáculo con mayor espacio para los ocupantes, especialmente en las plazas posteriores. Según diversos medios especializados, el modelo también toma inspiración en algunos rasgos del nuevo Hyundai i20 desarrollado para mercados emergentes.

Puertas adentro, Hyundai apuesta por una experiencia completamente digital. El tablero integra una pantalla multimedia de hasta 14,6 pulgadas —con una versión de 12,9 pulgadas según el nivel de equipamiento— junto con el nuevo sistema operativo Pleos Connect y el asistente de inteligencia artificial Gleo AI, capaces de gestionar múltiples funciones del vehículo mediante comandos inteligentes. El equipamiento también incluye cargador inalámbrico doble, puertos USB de alta potencia, cámara integrada y sistema de audio Bang & Olufsen.

El interior del nuevo Hyundai Elantra. (Foto: Hyundai) / Hyundai

En materia de seguridad, el nuevo Elantra incorpora una amplia dotación de asistencias a la conducción. Entre ellas destacan el frenado autónomo de emergencia, control crucero inteligente, monitor de punto ciego, asistente de estacionamiento y hasta diez airbags, reforzando el enfoque de Hyundai hacia una conducción más segura.

Respecto a la mecánica, el fabricante ofrecerá inicialmente dos alternativas. La primera corresponde a un motor de gasolina de 2.0 litros con 147 caballos de fuerza, mientras que la segunda será una versión híbrida autorrecargable que combina un propulsor de 1.6 litros con un motor eléctrico para desarrollar una potencia conjunta de 155 caballos. Ambas opciones buscan mejorar la eficiencia sin sacrificar desempeño.

Por ahora, Hyundai iniciará la comercialización del nuevo Elantra en Corea del Sur hacia finales de este año. Aunque la marca aún no confirma su llegada al mercado peruano, se espera que durante 2027 comience su expansión internacional. De concretarse su arribo al país, el modelo podría convertirse en una alternativa atractiva para quienes buscan un sedán con mayor equipamiento tecnológico, mejor habitabilidad y opciones de electrificación, en un segmento que poco a poco vuelve a ganar protagonismo.