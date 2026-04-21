Hyundai ha presentado el Ioniq 3, su esperado lanzamiento para el año 2026, que cuenta con dos opciones de batería con una autonomía WLTP prevista de más de 344 km (autonomía estándar) y más de 495 km (autonomía larga).

Basado en la Plataforma Modular Global Eléctrica (E-GMP) de Hyundai y con una arquitectura eléctrica de 400 voltios, el vehículo ofrece un equilibrio entre eficiencia, autonomía y capacidad de carga, facilitando la comodidad y sencillez en el uso diario.

Este es el primer modelo europeo de Hyundai que incorpora el sistema de infoentretenimiento Pleos Connect, basado en Android Automotive OS (AAOS), con pantalla de 12,9 o de 14,6 pulgadas para un acceso intuitivo a las funciones del vehículo, navegación y conectividad.

Características como Hyundai Digital Key 2 permiten el acceso sin llave a través de smartphone o dispositivos wearables, mientras que Plug & Charge, el planificador de rutas integrado para vehículos eléctricos y la funcionalidad Vehicle-to-Load (V2L), tanto en el interior como el exterior, garantizan una experiencia de conducción y carga eléctrica fluida.

El nuevo Hyundai Ioniq 3 es un compacto eléctrico que llegará a finales de 2026. (Foto: Hyundai) / Hyundai

La carga rápida en corriente continua del 10 al 80% se realiza en solo 29 minutos en condiciones óptimas, complementada por carga en corriente alterna de hasta 22 kW.

Clara identidad IONIQ

Ioniq 3 introduce el lenguaje de diseño ‘Art of Steel’ de Hyundai en el segmento de los vehículos eléctricos compactos. Esta filosofía se plasma en superficies definidas por volúmenes claros y robustos. Los exclusivos elementos de iluminación en píxeles refuerzan la identidad Ioniq, acompañados de cuatro puntos centrales que hacen referencia a la letra ‘H’ en código Morse.

La optimización aerodinámica permite alcanzar un coeficiente de resistencia de aproximadamente 0,263, contribuyendo a la eficiencia y consolidando un diseño moderno y distintivo. Además, los clientes pueden personalizar su Ioniq 3 eligiendo entre once colores exteriores, diferentes ambientes interiores y llantas de 16 a 19 pulgadas, incluyendo las versiones N Line, que eleva el modelo de serie con elementos de diseño deportivo y acabados exclusivos.

El habitáculo ofrece un espacio propio de segmentos superiores, gracias al suelo plano y un interior ‘Furnished Space’, con auténtica comodidad para cinco plazas, permitiendo que tres adultos viajen cómodamente en la parte trasera. Según la especificación, el Ioniq 3 puede incluir asientos Relaxation, asientos calefactados y ventilados.

La generosa capacidad de maletero de 441 litros establece un nuevo referente en el segmento y facilita el uso diario, complementándose con la Megabox integrada.

Finalmente, el Ioniq 3 está equipado con los últimos sistemas avanzados de asistencia al conductor SmartSense de Hyundai. Entre sus principales características se incluye el Asistente de Conducción en Autopista 2 (HDA2), Asistente Remoto de Estacionamiento Inteligente (RSPA), Asistencia de Marcha Atrás con memoria (MRA), Monitor de Visión Periférica (SVM) y Monitor de Ángulo Muerto (BVM), con el apoyo de siete airbags de serie.

Los faros LED de proyección con Sistema Inteligente de Iluminación Frontal (IFS) y la iluminación dinámica de bienvenida mejoran aún más la visibilidad y la seguridad en condiciones de conducción cotidianas.