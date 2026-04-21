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Contará con tecnología avanzada como el sistema Pleos Connect y asistentes de conducción para mejorar la seguridad y la experiencia diaria. (Foto: Hyundai)
Contará con tecnología avanzada como el sistema Pleos Connect y asistentes de conducción para mejorar la seguridad y la experiencia diaria. (Foto: Hyundai)
/ Hyundai
Por Agencia Europa Press

Hyundai ha presentado el Ioniq 3, su esperado lanzamiento para el año 2026, que cuenta con dos opciones de batería con una autonomía WLTP prevista de más de 344 km (autonomía estándar) y más de 495 km (autonomía larga).

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