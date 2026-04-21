Diversos usuarios reportaron que el aplicativo de la billetera digital Yape y el app de la banca móvil del BCP no se encuentran disponibles. Cabe precisar que, por el momento, no es una caída masiva. Es decir, no todos los usuarios del aplicativo están siendo afectados.
Mediante plataformas como X, Facebook e Instagram manifestaron que están teniendo problemas para acceder a su dinero y poder realizar transferencias en horas de la mañana.
De momento se desconoce el motivo de los problemas reportados y la marca aún no se pronuncia. Cabe precisar que esta caída llega después de realizarse el mantenimiento el último fin de semana.
“Como aliados de nuestros clientes, buscamos mantenerte siempre informado. Queremos que sepas que el 19 de abril, entre la 0:00 a.m. y las 6:00 a.m. varios de nuestros productos y/o canales (entre ellos Banca Móvil, Yape) podrían presentar indisponibilidad y/o intermitencias”, comunicó el BCP.
El BCP planificó un mantenimiento al sistema del banco que impidió a sus usuarios realizar algunas operaciones con normalidad. Sin embargo, un día después de este mantenimiento Yape y la app del BCP presentaron inconvenientes.
