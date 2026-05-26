En la actualidad, más de 15 millones de peruanos utilizan Yape desde sus teléfonos móviles para enviar y recibir dinero de manera rápida, digital y sin costo por comisiones. Entre las funciones más importantes de la aplicación destaca la clave de seguridad de seis dígitos, indispensable para ingresar a la cuenta y validar transacciones. No obstante, algunos usuarios pueden olvidar su contraseña o decidir cambiarla por motivos de seguridad, situación que requiere seguir un proceso determinado para crear una nueva clave de acceso. El crecimiento de Yape en el Perú ha sido notable desde su lanzamiento en 2016, cuando inició operaciones con el propósito de promover las transferencias digitales y facilitar el acceso a servicios financieros a través del celular. En ese contexto, te explicamos qué pasos seguir para recuperar el acceso a tu cuenta en caso de presentar inconvenientes con tu contraseña.

¿Cómo puedes recuperar tu cuenta Yape si no recuerdas tu correo? Sigue estos pasos

¡No te preocupes! Podrás recuperar tu cuenta Yape haciendo clic en alguna de las opciones a continuación y seguir los pasos. Elige la que más te ayude:

¿Cómo veo el correo que tengo registrado en Yape?

No te preocupes, nosotros te ayudaremos a encontrar la dirección de correo vinculada a tu cuenta Yape.

Dentro de tu cuenta podrás encontrar la dirección de correo, aquí te mostramos cómo:

Dirígete a la sección “Mis Movimientos” y haz clic en “Ver todos”. En la esquina derecha podrás encontrar el ícono de un sobre. Al hacer clic en el ícono podrás visualizar tu dirección de correo vinculada a tu cuenta Yape.

¿Qué hago si olvidé o quiero cambiar mi clave de ingreso a Yape?

En caso necesites crear una nueva contraseña de 6 dígitos, aquí podrás encontrar el paso a paso.

Si no recuerdas tu clave, selecciona el tipo de documento que usaste al registrarte en Yape en las opciones de abajo.

Si recuerdas tu clave, selecciona el cambio de clave desde el app para obtener más información.

Quiero cambiar un dato de mi cuenta, ¿cómo hago?

Actualiza o cambia tus datos siguiendo los pasos que te dejamos en cada enlace:

Para cambiar tu número de celular, sigue este enlace.

de celular, sigue este enlace. Si cambiaste tu equipo móvil , ingresa aquí.

, ingresa aquí. ¿Quieres cambiar u olvidaste tu contraseña ? Ingresa aquí.

? Ingresa aquí. Para cambiar tu correo asociado a Yape, utiliza este enlace.

asociado a Yape, utiliza este enlace. Si tu tarjeta asociada a Yape está bloqueada, vencida o necesitas cambiarla, toca aquí.

En caso quieras cambiar tu tipo de Yape, todo lo necesario lo encuentras aquí.

Por último, si lo que quieres es cambiar el nombre que aparece en tu Yape por el nombre de tu negocio, te damos más información aquí.

¿Cómo saber qué tipo de cuenta Yape tengo?

El tipo de tu cuenta Yape depende de cómo te registraste. Actualmente existen tres tipos de cuenta Yape: Yape con BCP, Yape con DNI y Yape con Otras Entidades Financieras

Valida tu tipo de cuenta siguiendo estos pasos:

Inicia sesión en Yape. Ingresa al Menú desde la parte de arriba de la pantalla. En la parte de abajo del Menú, justo antes de los Términos y Condiciones, verás tu tipo de cuenta.