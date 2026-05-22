Resumen

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Se puede enviar hasta S/500 diarios y recibir hasta S/1,000 al mes. (Foto: Perú Retail)
Se puede enviar hasta S/500 diarios y recibir hasta S/1,000 al mes. (Foto: Perú Retail)
Por Redacción EC

Yape lanzó “Hijos”, una nueva funcionalidad que permite a madres y padres yaperos asignar una cuenta de Yape a sus hijos, entre los 10 y 17 años, pero manteniendo la cuenta a nombre del adulto responsable, con el objetivo de que puedan usar dinero digital de manera simple y segura.

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