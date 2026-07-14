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Ante un consumidor cada vez más exigente, las marcas hoy en día deben ir un paso más allá. De hecho, en el último estudio Total Brands Perú 2026, elaborado por Impronta Research y BBK Group, el 73% de los peruanos indica que disminuiría o abandonaría su marca habitual si esta no se involucra en iniciativas sustentables.

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