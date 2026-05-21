Por Redacción EC

En el Perú, las billeteras digitales han ganado un protagonismo decisivo en la vida financiera diaria de la población, hasta convertirse en una de las principales herramientas para mover dinero de forma rápida y sencilla. Entre ellas destaca Yape, una aplicación utilizada por millones de usuarios para realizar compras en comercios de barrio, así como para efectuar transferencias instantáneas entre contactos. Impulsada por el Banco de Crédito del Perú, la plataforma ha ido ampliando progresivamente su ecosistema de servicios con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios. Hoy en día, ya no se limita únicamente al envío y recepción de dinero sin costo, sino que también permite el pago de servicios básicos como electricidad, agua, internet y telefonía, integrando así múltiples obligaciones en un solo entorno digital. En este contexto de crecimiento, Yape ha incorporado una opción de financiamiento conocida como “Créditos Yape”, dirigida a usuarios que requieren liquidez inmediata sin pasar por los procedimientos tradicionales de una entidad bancaria.