En el Perú, las billeteras digitales han ganado un protagonismo decisivo en la vida financiera diaria de la población, hasta convertirse en una de las principales herramientas para mover dinero de forma rápida y sencilla. Entre ellas destaca Yape, una aplicación utilizada por millones de usuarios para realizar compras en comercios de barrio, así como para efectuar transferencias instantáneas entre contactos. Impulsada por el Banco de Crédito del Perú, la plataforma ha ido ampliando progresivamente su ecosistema de servicios con el objetivo de adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios. Hoy en día, ya no se limita únicamente al envío y recepción de dinero sin costo, sino que también permite el pago de servicios básicos como electricidad, agua, internet y telefonía, integrando así múltiples obligaciones en un solo entorno digital. En este contexto de crecimiento, Yape ha incorporado una opción de financiamiento conocida como “Créditos Yape”, dirigida a usuarios que requieren liquidez inmediata sin pasar por los procedimientos tradicionales de una entidad bancaria.

¿Necesitas dinero urgente? Así puedes pedir un crédito personal desde Yape paso a paso

Los créditos Yape están para ayudarte a cubrir las necesidades que tengas. Podrás pedir uno de lunes a domingo, de 5 a.m. a 11:59 p.m.

Ingresa a “Créditos” desde tu pantalla de inicio. Usa la opción “Simula tu crédito”. Según tu evaluación, verás los montos que puedes solicitar. Elige una fecha para el pago de tu crédito. A veces, será necesario validar tu identidad con una foto de tu rostro y de tu documento. Revisa el resumen y acepta las condiciones. Ingresa el código de validación que te llegará al celular. ¡Listo! Revisa que el dinero haya sido abonado a tu Yape.

¿Cómo puedo yapearle a alguien que no figura entre mis contactos?

Desde 2016, las transferencias en el país han ganado flexibilidad gracias a Yape, la aplicación del BCP que ha ido incorporando herramientas con el tiempo. Entre sus funciones más útiles está la posibilidad de enviar dinero a alguien aunque no figure en tu lista de contactos.

Para realizar este tipo de envío sin tener registrado el nombre del receptor, la plataforma permite dos métodos: escanear el código QR del usuario o ingresar directamente el número de celular correspondiente.

Para enviar o recibir dinero con Yape, no es necesario tener el número de celular en tus contactos.

Puedes yapear de dos formas

Escaneando el código QR: Para recibir yapeos, encuentra tu código en la pantalla de inicio de sesión y muéstraselo a la otra persona. Si tú vas a enviar, usa el botón de “Escanear QR” que verás al iniciar sesión en Yape. La información de la otra persona se cargará automáticamente.

Ingresando el número de celular: 1

-Ingresa a Yape

-Dale clic al botón inferior derecho “Yapear”

-Escribe o pega el nuevo número en el buscador y selecciona “A nuevo celular”

-Valida el nombre y número de destino, ingresa el monto de yapeo y dale clic a “Yapear”

-¡Listo! Tu yapeo se realizó con éxito