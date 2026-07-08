Por Redacción EC

Con millones de usuarios en todo el país, Yape se ha consolidado como una de las billeteras digitales más utilizadas por los peruanos. Además de facilitar transferencias de dinero en segundos, la aplicación ofrece una amplia variedad de servicios, como el pago de recibos, recargas telefónicas, cambio de divisas, compras en comercios afiliados, adquisición de entradas y pasajes, convirtiéndose en una herramienta indispensable para las finanzas diarias.