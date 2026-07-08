Con millones de usuarios en todo el país, Yape se ha consolidado como una de las billeteras digitales más utilizadas por los peruanos. Además de facilitar transferencias de dinero en segundos, la aplicación ofrece una amplia variedad de servicios, como el pago de recibos, recargas telefónicas, cambio de divisas, compras en comercios afiliados, adquisición de entradas y pasajes, convirtiéndose en una herramienta indispensable para las finanzas diarias.

¿Necesitas efectivo? Descubre cómo pedir un crédito desde Yape sin salir de casa

Entre las funciones que ha ganado mayor interés en los últimos meses destaca la posibilidad de acceder a un crédito personal directamente desde la aplicación. Este beneficio permite que los usuarios previamente evaluados puedan solicitar préstamos que van desde S/ 50 hasta S/ 10.000, una alternativa que puede ser de gran ayuda para afrontar gastos inesperados, cubrir emergencias o solventar necesidades del hogar.

El proceso para solicitar el préstamo es completamente digital. Los usuarios deben ingresar a la sección “Créditos” dentro de la aplicación y utilizar la opción “Simula tu crédito” para conocer el monto al que podrían acceder, de acuerdo con la evaluación realizada por Yape. Luego podrán elegir la fecha de pago, validar su identidad si el sistema lo requiere, revisar las condiciones del préstamo y confirmar la operación mediante un código de seguridad enviado al teléfono celular. Una vez completados estos pasos, el dinero es depositado directamente en la cuenta de Yape.

¿Qué sucede si una persona no devuelve un Yape por error?

No obstante, el uso de esta billetera digital también implica responsabilidades legales. Uno de los casos más frecuentes ocurre cuando una persona recibe dinero por error y decide no devolverlo. Aunque algunos usuarios consideran que se trata de un simple descuido del remitente, especialistas en derecho advierten que esta conducta puede constituir un delito contemplado en la legislación peruana.

De acuerdo con expertos consultados por el medio LP, apropiarse del dinero enviado por equivocación podría ser considerado un caso de apropiación irregular, tipificado en el artículo 192, inciso 2, del Código Penal. En estos casos, la sanción puede alcanzar hasta dos años de prisión, además de la posibilidad de imponerse servicios comunitarios o días-multa, dependiendo de la evaluación de las autoridades.

Asimismo, si durante la investigación se concluye que la conducta encaja en el delito de apropiación ilícita, regulado por el artículo 190 del Código Penal, las consecuencias pueden ser aún más severas, ya que la pena prevista oscila entre uno y cuatro años de cárcel. La calificación dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y de las pruebas reunidas durante el proceso.

¿Qué más debes saber sobre esta situación?

Los especialistas también señalan que la persona afectada debe presentar una denuncia acompañada de elementos que acrediten que la transferencia se realizó por equivocación y que el receptor se negó a devolver el dinero pese a haber sido informado del error. Sin embargo, algunos abogados consideran que, cuando se trata de montos muy reducidos, resulta conveniente evaluar la proporcionalidad de iniciar un proceso penal, ya que en determinadas situaciones la vía judicial podría no ser la alternativa más efectiva para resolver el conflicto.