Sunat ha planteado que las constancias de depósito a través de las billeteras digitales puedan ser reconocidas como comprobantes de pagos electrónicos.

MÁS INFORMACIÓN: Precio del dólar en Perú hoy y tipo de cambio para el martes 21 de abril de 2026

"Estamos trabajando en fortalecer el esquema del sujeto sin capacidad operativa, que es un control a aquel segmento que ha decidido no cumplir sus obligaciones a pesar de tener la asistencia y la facilitación“, señaló Javier Franco, jefe de la Sunat en entrevista a RPP.

El titular de la Sunat agregó que la propuesta busca adaptarse a la realidad de los negocios, que ya utilizan de forma habitual las billeteras digitales, como Yape o Plin, para realizar sus operaciones, pero que aún no son registradas por no contar con boletas de pago.

“Es muy importante entender el dinamismo del pequeño contribuyente. Si ya es común realizar sus operaciones de compra y venta a través de una billetera digital, para nosotros sería fundamental lograr el marco normativo para que esa constancia sea considerada un comprobante de pago. Y de esa manera cerrar esa brecha en la que no se emiten estos comprobantes. Ojo, es para el sector más pequeño, para darle una facilidad en sus propias actividades económicas”, agregó.

Cabe precisar que la iniciativa aún se encuentra en desarrollo por parte de la superintendencia, la cual presentará el marco normativo al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).