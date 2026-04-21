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Sunat ha planteado que las constancias de depósito a través de las billeteras digitales puedan ser reconocidas como comprobantes de pagos electrónicos.
Sunat ha planteado que las constancias de depósito a través de las billeteras digitales puedan ser reconocidas como comprobantes de pagos electrónicos.
Por Redacción EC

Sunat ha planteado que las constancias de depósito a través de las billeteras digitales puedan ser reconocidas como comprobantes de pagos electrónicos.

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