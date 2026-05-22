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Consejos de finanzas con Paola Villar: ¿sabías que la Sunat te puede devolver dinero?

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Consejos de finanzas con Paola Villar: ¿sabías que la Sunat te puede devolver dinero?

Si trabajas en planilla o emites recibos por honorarios y alquilas una vivienda, ¿sabías que la Sunat te puede devolver dinero? Toma nota

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