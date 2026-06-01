Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sunat implementará módulo en su portal institucional para la inscripción de participantes y el registro de sus comprobantes electrónicos. Foto: Andina.
Sunat implementará módulo en su portal institucional para la inscripción de participantes y el registro de sus comprobantes electrónicos. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) aprobó las bases del nuevo Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago, una iniciativa que busca premiar a los ciudadanos que solicitan la emisión de sus comprobantes (boletas de venta o recibos por honorarios) y, al mismo tiempo, impulsar la formalización de las actividades comerciales en todo el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.