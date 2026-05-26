El Banco Central de Reserva (BCR) en colaboración con el Banco de la Reserva de la India (RBI) y la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) informaron la implementación de Tapp, nueva infraestructura de pagos interoperables en tiempo real, inspirada en la plataforma UPI de India.
MÁS INFORMACIÓN: XVI Simposio: Perú ante “oportunidad histórica” con minerales críticos
La iniciativa busca complementar y conectar el ecosistema de pagos del país. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de implementación e integración con las entidades participantes, con el objetivo de fortalecer el ecosistema de pagos, mejorar la experiencia de usuarios y comercios, así como impulsar una mayor inclusión financiera en el Perú.
El BCR indicó que se encuentra implementando la Fase 4 de la Estrategia de Interoperabilidad de los Pagos Minoristas, que introduce un modelo centralizado de iniciación de pagos. Esta fase tiene como objetivo incorporar a nuevos participantes al ecosistema de pagos digitales y desarrollar mejores experiencias de pago para los usuarios y comercios, bajo reglas comunes de seguridad, interoperabilidad y protección al usuario.
“La implementación de Tapp busca fortalecer y modernizar el Sistema Nacional de Pagos del país, promoviendo la interoperabilidad, y el uso de pagos digitales en lugar de efectivo en más actividades cotidianas. Su objetivo es masificar el uso de los pagos digitales”, señaló el BCR.
LEE TAMBIÉN: Sunat estimó que recaudación por servicios digitales superaría los S/500 millones este año
Aunque el uso de pagos digitales ha crecido, todavía existen más oportunidades. En ese sentido, el BCR sostuvo que Tapp busca dinamizar/acelerar/impulsar la masificación de los pagos digitales en el Perú a través de nuevos casos de uso, acceso de nuevos actores y modelos de pagos; así como de innovación continua.
Además, la iniciación de pagos sentará las bases del Open Payments y la especialización de los roles, etc.
Trump anuncia decisión de plataforma china