El Banco Central de Reserva (BCR) en colaboración con el Banco de la Reserva de la India (RBI) y la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) informaron la implementación de Tapp, nueva infraestructura de pagos interoperables en tiempo real, inspirada en la plataforma UPI de India.

La iniciativa busca complementar y conectar el ecosistema de pagos del país. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de implementación e integración con las entidades participantes, con el objetivo de fortalecer el ecosistema de pagos, mejorar la experiencia de usuarios y comercios, así como impulsar una mayor inclusión financiera en el Perú.

El BCR indicó que se encuentra implementando la Fase 4 de la Estrategia de Interoperabilidad de los Pagos Minoristas, que introduce un modelo centralizado de iniciación de pagos. Esta fase tiene como objetivo incorporar a nuevos participantes al ecosistema de pagos digitales y desarrollar mejores experiencias de pago para los usuarios y comercios, bajo reglas comunes de seguridad, interoperabilidad y protección al usuario.

“La implementación de Tapp busca fortalecer y modernizar el Sistema Nacional de Pagos del país, promoviendo la interoperabilidad, y el uso de pagos digitales en lugar de efectivo en más actividades cotidianas. Su objetivo es masificar el uso de los pagos digitales”, señaló el BCR.

Aunque el uso de pagos digitales ha crecido, todavía existen más oportunidades. En ese sentido, el BCR sostuvo que Tapp busca dinamizar/acelerar/impulsar la masificación de los pagos digitales en el Perú a través de nuevos casos de uso, acceso de nuevos actores y modelos de pagos; así como de innovación continua.

Además, la iniciación de pagos sentará las bases del Open Payments y la especialización de los roles, etc.