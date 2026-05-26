Resumen

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El BCR sostuvo que Tapp busca dinamizar/acelerar/impulsar la masificación de los pagos digitales en el Perú. Foto: BCR.
El BCR sostuvo que Tapp busca dinamizar/acelerar/impulsar la masificación de los pagos digitales en el Perú. Foto: BCR.
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) en colaboración con el Banco de la Reserva de la India (RBI) y la Corporación Nacional de Pagos de la India (NPCI) informaron la implementación de Tapp, nueva infraestructura de pagos interoperables en tiempo real, inspirada en la plataforma UPI de India.

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