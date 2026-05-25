Resumen

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El empleo formal privado aumentó principalmente por el crecimiento del empleo en los sectores servicios, agropecuario y comercio. Foto: GEC
El empleo formal privado aumentó principalmente por el crecimiento del empleo en los sectores servicios, agropecuario y comercio. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el empleo formal total a nivel nacional aumentó 4,6% en marzo con relación al del mismo mes de 2025, sumando así dos años consecutivos de crecimiento.

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