El Banco Central de Reserva (BCR) informó que el empleo formal total a nivel nacional aumentó 4,6% en marzo con relación al del mismo mes de 2025, sumando así dos años consecutivos de crecimiento.

Este avance implicó la generación de 290 mil puestos de trabajo formales en el país. En el sector privado, los puestos de trabajo formales registraron un incremento de 5,7% respecto a marzo del año previo.

Por otro lado, el empleo formal privado aumentó principalmente por el crecimiento del empleo en los sectores servicios, agropecuario y comercio, que agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes: 108, 83 y 38 mil, respectivamente.

La masa salarial total, que constituye el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores, aumentó en 9,0% en términos reales, en marzo de 2026 respecto a la del mismo mes de 2025. Este incremento estuvo asociado al aumento de las remuneraciones y puestos de trabajo.

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En el sector privado, el BCR señaló que la masa salarial formal tuvo un incremento interanual del 10,3% en términos reales. Este aumento se sustentó principalmente en el mayor impulso de los sectores minería y electricidad. Con esta tasa de expansión se acumula veinticuatro meses consecutivos de mejora.

Finalmente, el concepto de masa salarial en el contexto laboral se determina mediante la multiplicación del ingreso medio por la cantidad total de puestos de trabajo formales.