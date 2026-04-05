Veinte años después de su estreno, la película “La pasión de Cristo” aún se ubica entre las más vistas durante la Semana Santa que este año se celebra desde el 29 de marzo. El filme protagonizado por Jim Caviezel y dirigido por Mel Gibson es uno de los imperdibles para este feriado largo.

La cinta, a partir del éxito entre el público, también obtuvo nominaciones por parte de la Academia a la 77 edición de los premios Oscar por Mejor maquillaje, Mejor banda sonora y Mejor fotografía. ¿Quieres saber dónde disfrutar el filme este feriado largo? A continuación, te lo contamos.

¿Dónde ver “La pasión de Cristo” en streaming?

El clásico de Semana Santa “La pasión de Cristo” (2004) se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming Netflix bajo suscripción.

Este es el link para ver la película en streaming.

Netflix tiene un costo mensual de 28.90 soles (moneda peruana) por su plan básico. Puedes saber más de sus tarifas aquí.

(Foto: Icon Productions)

¿De qué trata “La pasión de Cristo”?

“´La pasión de Cristo´ se centra en las últimas doce horas de la vida de Jesús de Nazareth. Jesús reza luego de La última cena y debe resistir las tentaciones de Satanás. Traicionado por Judas Iscariote, Jesús es arrestado y llevado dentro de las murallas de Jerusalén donde los líderes de los fariseos lo confrontan con acusaciones de blasfemia. Su juicio resulta en una condena a muerte”, cita la sinopsis oficial.

(Foto: Icon Productions)

¿Quiénes integran el elenco de “La pasión de Cristo”?

La película dirigida por Mel Gibson es protagonizada por el estadounidense Jim Caviezel en el papel de Jesús de Nazareth; mientras que la actriz Maia Morgenstern da vida a su madre, la Virgen María.

Estos son los actores que participan en “La pasión de Cristo”:

Jim Caviezel como Jesús

Monica Bellucci como María Magdalena

Rosalinda Celentano como Satán

Maia Morgenstern como Virgen María

Hristo Jivkov como Juan

(Foto: Icon Productions)

Guía de ficciones para Semana Santa

Elegidos 5 títulos imperdibles para que disfrutes de estos días de reflexión del feriado largo sin salir de casa. La mayoría son clásicos, pero incluimos también un nuevo favorito de la temporada:

“Ben Hur” (1959)

Esta producción fue ambiciosa desde su estreno. Tuvo uno de los presupuestos más grandes jamás visto para recrear con precisión la Judea de los años 30 antes de Cristo. La llegada de un nuevo Mesías se vive con pasión y fiereza en este clásico protagonizado por Charlton Heston. Disponible en HBO Max.

Charlton Heston como Judah Ben-Hur en "Ben Hur" de 1959. / Silver Screen Collection

“Los 10 mandamientos” (1956)

El genial director Cecil B. DeMille nos muestra la odisea de Moisés, el príncipe egipcio convertido en profeta de los judíos en esta película que es imperdible en esta temporada. Disponible en YouTube.

“La vida pública de Jesús” (1979)

Tiene tantos nombres que es fácil confundirse. En inglés es simplemente “Jesús”. En los años 80 la llamaban “El Proyecto Génesis” y después “Jesús o La Vida Pública de Jesús”, hoy es una fija en Semana Santa con la caracterización memorable de Brian Deacon de Jesuscristo. Disponible en YouTube.

“Noé” (2014)

Aunque duramente criticada (tanto por el público como por los especialistas), “Noé” ha experimentado un incremento de popularidad desde su llegada al streaming, donde suele posicionarse entre las más buscadas en esta temporada. Protagonizada por Russell Crowe, sigue la famosa historia bíblica de Noé y el arca con la que salva a varias almas del diluvio universal, pero con los riesgos visuales y narrativos de Darren Aronofsky. Disponible en Netflix.

Jonathan Roumie es Jesús de Nazaret en "The Chosen", temporada 5.

“Los Elegidos” (2021)

Serie de televisión que devolvió a la lista de los más populares en el mundo los títulos bíblicos. Cuenta con cinco temporadas que nos narran la historia de Jesús desde la óptima de sus discípulos. Disponible en Prime Video y Netflix.