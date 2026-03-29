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En vísperas del Domingo de Ramos, visitamos a Greycy Arroyo y Gabriel Gonzales, quienes preparan ramos con palmas junto a su hijo Aldair con gran destreza, en un puesto frente al Mercado de Flores Santa Rosa (Rímac).
En vísperas del Domingo de Ramos, visitamos a Greycy Arroyo y Gabriel Gonzales, quienes preparan ramos con palmas junto a su hijo Aldair con gran destreza, en un puesto frente al Mercado de Flores Santa Rosa (Rímac).
/ Julio Reaño / GEC
Por Pierina Denegri Davies

A pocos días del Domingo de Ramos, el Mercado de Flores de Santa Rosa, en el Rímac, se mueve distinto. No es solo el trajín habitual de flores y compradores, sino un movimiento mayor, constante, casi hipnótico: el de los dedos que cruzan, doblan y ajustan hojas de palma con precisión milimétrica. En un puesto frente a este espacio, la familia Gonzales Arroyo trabaja sin pausa.

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