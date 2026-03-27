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Este año la Hora del Planeta apuesta por reducir el plástico en nuestro día a día.
Este año la Hora del Planeta apuesta por reducir el plástico en nuestro día a día.
/ WWF Perú
Por Alejandra Garboza

Perú vuelve a apagar las luces el sábado 28 a las 8:30 pm para encender la conciencia y este año, la Hora del Planeta no solo moviliza a ciudadanos, sino también a cerca de 600 organizaciones en todas las regiones del país, una cifra alcanzada en 2025 que refleja el crecimiento de esta iniciativa ambiental. A nivel global, el movimiento, impulsado por WWF, busca superar los 2 millones de horas de acciones registradas en favor del planeta, luego de haber alcanzado 1.5 millones el año pasado.

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