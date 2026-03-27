Perú vuelve a apagar las luces el sábado 28 a las 8:30 pm para encender la conciencia y este año, la Hora del Planeta no solo moviliza a ciudadanos, sino también a cerca de 600 organizaciones en todas las regiones del país, una cifra alcanzada en 2025 que refleja el crecimiento de esta iniciativa ambiental. A nivel global, el movimiento, impulsado por WWF, busca superar los 2 millones de horas de acciones registradas en favor del planeta, luego de haber alcanzado 1.5 millones el año pasado.

En el caso peruano, la participación ha ido en aumento desde que la campaña se instauró en 2009. Hoy, más que un gesto simbólico, se ha convertido en una plataforma de acción colectiva que articula a sociedad civil, empresas y entidades públicas. “La Hora del Planeta ya no es solo apagar las luces una hora. Es un momento de conciencia que queremos que se aplique durante todo el año”, explica Aimee Leslie, Directora de Conservación de WWF Perú, quien además, asegura que Perú es uno de los países más entusiastas en realizar la Hora del Planeta en la región, tal es así que la iniciativa forma parte de la agenda ambiental del MINAM.

Apuesta por la reducción del plástico

Este 2026, el enfoque está puesto en uno de los problemas más urgentes: la contaminación por plásticos. Según Leslie, el reto no es eliminar el plástico por completo material que ha sido clave para avances en medicina y tecnología, sino reducir el uso de aquellos de un solo uso, principales responsables del daño ambiental.

Los impactos ya son visibles en el Perú. Estudios recientes han detectado microplásticos incluso en peces amazónicos, evidenciando que la contaminación ha alcanzado toda la cadena alimentaria. “El plástico está presente desde los nevados hasta las profundidades del mar, y ahora también en lo que consumimos”, advierte la directora

El plástico se encuentra en toda la cadena alimentica por lo que es necesario tomar acción. / WWF Perú

Frente a esta realidad, la campaña busca ir más allá del gesto simbólico del apagón. En Lima y otras regiones del país se han organizado actividades como pasacalles con materiales reciclados, ferias ambientales y talleres educativos. En el Cercado de Lima, por ejemplo, se realizará un desfile con antorchas y figuras elaboradas con residuos reutilizados, mientras que en distritos como Carmen de la Legua se desarrollarán ferias informativas para promover prácticas sostenibles.

Pero el verdadero impacto, subraya Leslie, se mide en las acciones individuales. A través de una plataforma digital, los ciudadanos pueden registrar las horas que dedican a iniciativas ambientales, desde reciclaje hasta voluntariado. “Cada acción cuenta. Lo importante es que las personas integren estos hábitos en su vida diaria”, señala.

En ese sentido, WWF Perú propone cinco compromisos clave:

Limpiezas locales: Participar o gestionar jornadas de limpieza en playas, ríos o barrios. Elegir retornables: Cambiar las botellas de plástico por termos o envases reutilizables. Desconexión real: Celebrar la Hora del Planeta con caminatas, paseos en bici o charlas familiares sin pantallas. Reciclaje correcto: Aprender a segregar residuos según las indicaciones de cada envase y municipio. Adiós al “usar y tirar”: Priorizar bolsas y envases de larga duración.

El crecimiento de la iniciativa también se ha visto impulsado por el entorno digital. Redes sociales, plataformas de registro como el Banco de horas 2026 y la participación de creadores de contenido han permitido amplificar el mensaje y acercarlo a nuevas audiencias, especialmente jóvenes.

A casi dos décadas de su creación, nacida en Sídney y hoy presente en más de 190 países, la Hora del Planeta ha evolucionado de un acto simbólico a un llamado urgente por transformar nuestros hábitos de consumo.