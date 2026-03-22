Por Redacción EC

El Día de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril de todos los años, es una de las fechas más importantes en el calendario debido a que se busca concientizar acerca de los problemas ambientales, la superpoblación, la contaminación y la importancia de conservar la biodiversidad. De hecho, se impulsan actividades como el reciclaje, el uso de transporte sostenible, como la bicicleta, vehículos eléctricos, transporte público, entre otros, y el apoyo a las comunidades locales. En ese contexto, surgió la iniciativa de apagar las luces de viviendas, edificios y monumentos durante la denominada “La Hora del Planeta”, en la que, por 60 minutos, se busca reducir el consumo de energía eléctrica y sensibilizar sobre la urgente necesidad de enfrentar la crisis climática que está impactando nuestro hogar, la Tierra, en los últimos años. Es así que, en la actualidad, empresas e instituciones de más de 200 países y millones de personas participan de esta gran iniciativa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.