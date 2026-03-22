El Día de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril de todos los años, es una de las fechas más importantes en el calendario debido a que se busca concientizar acerca de los problemas ambientales, la superpoblación, la contaminación y la importancia de conservar la biodiversidad. De hecho, se impulsan actividades como el reciclaje, el uso de transporte sostenible, como la bicicleta, vehículos eléctricos, transporte público, entre otros, y el apoyo a las comunidades locales. En ese contexto, surgió la iniciativa de apagar las luces de viviendas, edificios y monumentos durante la denominada “La Hora del Planeta”, en la que, por 60 minutos, se busca reducir el consumo de energía eléctrica y sensibilizar sobre la urgente necesidad de enfrentar la crisis climática que está impactando nuestro hogar, la Tierra, en los últimos años. Es así que, en la actualidad, empresas e instituciones de más de 200 países y millones de personas participan de esta gran iniciativa. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ ‘LA HORA DEL PLANETA’ ESTE 2026?

El Perú y varios países del mundo participarán de ‘La Hora del Planeta’ este sábado 28 de marzo por 60 minutos, es decir, iniciará a partir de las 8:30 p. m. hasta las 9:30 p. m. Este movimiento ambiental, denominado como “La Hora más grande por el planeta”, convocará a muchas personas a participar de acciones positivas a favor de la Tierra, como el apagado de las luces en lugares emblemáticos, edificios y hogares, con el objetivo de crear un futuro más esperanzador y resiliente para las siguientes generaciones.

#AliadosPorElPlaneta #ActuemosJuntos ♬ sonido original - wwfperu @wwfperu Gracias a nuestros aliados por sumarse, una vez más, a La Hora del Planeta 2026. 🌍🤝 Su compromiso demuestra que cuando el sector privado, organizaciones, comunidades locales y ciudadanía actuamos juntos, el cambio es posible. 💚 Cada acción cuenta. Cada compromiso suma. Y cuando conectamos esfuerzos, el impacto se multiplica. ✨🌱 Este 28 de marzo hagamos una pausa consciente para reflexionar y renovar nuestro compromiso con el planeta. 🕣 Sábado 28 de marzo – 8:30 p.m. #LaHoraDelPlaneta

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), son cerca de 200 países que participan hasta ahora de esta campaña ambiental desde que comenzó en Sídney (Australia) en 2007. Además, es importante mencionar que, en 2024, varios ciudadanos de todo el mundo contribuyeron con más de 1.5 millones de horas. No obstante, en 2025, fue considerado como el año más caluroso registrado, marcando el cierre de la década más cálida, con mares más calientes, incendios forestales, tormentas y sequías sin precedentes.

¿CÓMO FORMAR PARTE DE ‘LA HORA DEL PLANETA’?

La Hora del Planeta es un evento especial que se celebra los últimos sábados de marzo de todos los años, pero a lo largo del año tenemos 364 días más para contribuir a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, que parece cada vez más irreversible. Por ello, en esta oportunidad, aquellas personas que deseen participar junto a la familia de este movimiento ambiental podrán realizar actividades sostenibles desde el hogar. A continuación, te presentamos algunas dinámicas que ayudarán a proteger a la Tierra: