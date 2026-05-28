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Resumen

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Imagen de archivo de una oficina de Extranjería en Valladolid. Foto: EFE/Nacho Gallego
Imagen de archivo de una oficina de Extranjería en Valladolid. Foto: EFE/Nacho Gallego
Por Agencia AFP

Casi 300.000 personas, la mayoría latinoamericanas, obtuvieron en 2025 la nacionalidad española, casi una quinta parte más que el año anterior, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre la cifra más alta de nacionalizaciones en más de una década.

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