El sistema de pensiones en el Perú da un paso clave hacia la modernización con la creación de una nueva herramienta digital diseñada para simplificar y unificar los trámites de millones de ciudadanos. Gracias a un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los molestos procedimientos para elegir un régimen de jubilación o migrar entre el sector público y privado quedarán en el pasado gracias a la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), un sistema que promete ser altamente seguro y eficiente. A continuación, te contamos todos los detalles sobre cómo operará esta innovadora plataforma, los procesos que facilitará y el impacto que tendrá en la gestión de tus futuros fondos.

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA PAST Y PARA QUÉ SERVIRÁ?

Se trata de un sistema digital único, concebido a partir de la nueva Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, cuya tarea es juntar en un solo lugar toda la información sobre a qué sistema perteneces, cuánto has aportado y cómo va tu fondo. En palabras simples, servirá para que hacer tus trámites de jubilación sea mucho más fácil, para que no te enredes y para que tengas a la mano tus datos sin tener que buscarlos en diferentes oficinas o páginas web.

Afiliaciones y traslados serán más fáciles: así funcionará la nueva plataforma previsional de la SBS y ONP | Foto: GEC / Gémini IA

¿CÓMO SE PODRÁN REALIZAR LOS TRASLADOS Y AFILIACIONES?

Esta plataforma funcionará a través de una comunicación inmediata entre las oficinas del Estado y las entidades privadas. De esta manera, podrás gestionar lo siguiente:

Cambiar de sistema: Tendrás la facilidad de pasarte de la ONP a una AFP, o al revés, usando una sola página.

Tendrás la facilidad de pasarte de la ONP a una AFP, o al revés, usando una sola página. Nueva inscripción: Los trabajadores que recién empiezan podrán elegir e inscribirse en su régimen previsional directamente por esta vía.

Los trabajadores que recién empiezan podrán elegir e inscribirse en su régimen previsional directamente por esta vía. Actualización al instante: Gracias a un acuerdo firmado por la ONP y la SBS, la base de datos de cada trabajador se actualizará en tiempo real durante los trámites. Esta interconexión está garantizada por acuerdos institucionales y operativos que tendrán una duración inicial de tres años.

¿POR QUÉ LA SBS Y LA ONP CONSIDERAN QUE ES UN CAMBIO IMPORTANTE?

Ambas instituciones ven esta herramienta como un gran logro porque, por fin, logra conectar la información del Estado con la de las empresas privadas. Aseguran que esta unión tecnológica es el mejor camino para tener un sistema más moderno y ordenado. Esto mejorará notablemente los servicios digitales del país y ayudará a que los ciudadanos vuelvan a confiar en cómo se administra su dinero para la vejez, según informa el diario La República.

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÁN LOS AFILIADOS CON ESTA PLATAFORMA?

Los aportantes notarán mejoras claras al revisar o mover su dinero, destacando estas ventajas principales:

Historial transparente: Cada clic, registro o cambio de sistema que hagas quedará guardado para que siempre sepas qué pasó con tu cuenta, evitando confusiones.

Cada clic, registro o cambio de sistema que hagas quedará guardado para que siempre sepas qué pasó con tu cuenta, evitando confusiones. Trámites veloces: La unión de los sistemas eliminará gran parte de la burocracia, ahorrándote tiempo.

La unión de los sistemas eliminará gran parte de la burocracia, ahorrándote tiempo. Privacidad asegurada: Toda la plataforma fue diseñada con reglas estrictas de seguridad para que tus datos personales y tu información financiera estén completamente protegidos.

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