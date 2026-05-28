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Afiliaciones y traslados serán más fáciles: así funcionará la nueva plataforma previsional de la SBS y ONP | Foto: GEC / Gémini IA
Afiliaciones y traslados serán más fáciles: así funcionará la nueva plataforma previsional de la SBS y ONP | Foto: GEC / Gémini IA
Por Redacción EC

El sistema de pensiones en el Perú da un paso clave hacia la modernización con la creación de una nueva herramienta digital diseñada para simplificar y unificar los trámites de millones de ciudadanos. Gracias a un esfuerzo conjunto entre la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los molestos procedimientos para elegir un régimen de jubilación o migrar entre el sector público y privado quedarán en el pasado gracias a la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST), un sistema que promete ser altamente seguro y eficiente. A continuación, te contamos todos los detalles sobre cómo operará esta innovadora plataforma, los procesos que facilitará y el impacto que tendrá en la gestión de tus futuros fondos.

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