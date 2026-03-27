Este fin de semana, millones de personas en todo el mundo, incluido el Perú, participarán en la Hora del Planeta 2026, un movimiento que moviliza a miles de ciudades y sus más emblemáticos monumentos para apagar sus luces con el fin de sensibilizar sobre la urgente necesidad de enfrentar la crisis climática que está impactando nuestro hogar, el planeta Tierra, en los últimos años. De esta manera, durante 60 minutos, varios países verán esta campaña como una gran oportunidad para demostrar que estamos listos para asumir cualquier reto que implique cuidar el medio ambiente. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CUÁNDO ES LA HORA DEL PLANETA 2026?

El Perú y varios países del mundo participarán de la Hora del Planeta este sábado 28 de marzo por 60 minutos, es decir, a partir de las 8:30 p. m. hasta las 9:30 p. m. Este movimiento ambiental, denominado este año como “La Hora más grande por el planeta”, convocará a muchas personas a participar de acciones positivas a favor de la Tierra, como el apagado de las luces en lugares emblemáticos y hogares, con el objetivo de crear un futuro más esperanzador y resiliente para las siguientes generaciones.

Según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), son cerca de 187 países que participan hasta ahora de esta campaña ambiental desde que comenzó en Sídney (Australia) en 2007. Además, es importante mencionar que, en 2024, varias personas de todo el mundo contribuyeron con más de 1.5 millones de horas. No obstante, el año pasado fue considerado como el más caluroso registrado, marcando el cierre de la década más cálida, con mares más calientes, incendios forestales, tormentas y sequías sin precedentes.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA HORA DEL PLANETA?

La Hora del Planeta es un evento especial que se celebra el penúltimo sábado de marzo de todos los años, pero a lo largo del año tenemos 364 días más para contribuir a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, que parece cada vez más irreversible. Por ello, en esta oportunidad, aquellas personas que deseen participar junto a la familia de este movimiento ambiental podrán realizar actividades sostenibles desde el hogar. A continuación, te presentamos algunas dinámicas que ayudarán a proteger a la Tierra:

Organizar con la familia una noche sin pantallas, sustituyéndola por actividades como juegos de mesa, relatos a la luz de las velas o una cena a oscuras, con el fin de reflexionar sobre el consumo de energía.

Aprovechar la ocasión para plantar nuevas especies, reciclar materiales de manera creativa o preparar una comida sin generar desperdicios.

Puedes organizar un reto familiar para reducir el uso de plásticos o ahorrar agua, estableciendo metas y recompensas para incentivar la participación y crear hábitos más sostenibles.

Realizar con tus seres queridos carreras en bicicleta o utilizar medios de transporte sostenible, como, por ejemplo, el scooter y patines.

De acuerdo con información compartida por WWF, a través de su plataforma oficial, los próximos 7 años serán cruciales para detener el cambio climático, provocado por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, y en el 2030 podamos ver la mayor cantidad de árboles y biodiversidad.