Por Redacción EC

Este fin de semana, millones de personas en todo el mundo, incluido el Perú, participarán en la Hora del Planeta 2026, un movimiento que moviliza a miles de ciudades y sus más emblemáticos monumentos para apagar sus luces con el fin de sensibilizar sobre la urgente necesidad de enfrentar la crisis climática que está impactando nuestro hogar, el planeta Tierra, en los últimos años. De esta manera, durante 60 minutos, varios países verán esta campaña como una gran oportunidad para demostrar que estamos listos para asumir cualquier reto que implique cuidar el medio ambiente. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.