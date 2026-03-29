Por Redacción EC

Inició oficialmente la Semana Santa 2026, una de las fechas más significativas en el calendario litúrgico cristiano, ya que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta importante festividad religiosa empezó con el Domingo de Ramos, en la que se conmemora la entrada triunfal del Hijo de Dios a Jerusalén, donde fue recibido por una multitud que lo aclamó como el Mesías. De esta manera, esta efeméride se celebra de diversas maneras en el mundo cristiano, y en Perú no es la excepción, pues fieles acuden a las iglesias con ramos de palma para ser bendecidos durante las misas de la mañana o noche, así como acompañan en procesión de diversas representaciones religiosas. Inclusive, para muchas personas representa una semana en la que tendrán la oportunidad de descansar debido a los feriados. Frente a este contexto, pese a lo emblemáticos que resultan estos días de reflexión, muchos desconocen el significado real de cada jornada de la Semana Santa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.