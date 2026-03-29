Inició oficialmente la Semana Santa 2026, una de las fechas más significativas en el calendario litúrgico cristiano, ya que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta importante festividad religiosa empezó con el Domingo de Ramos, en la que se conmemora la entrada triunfal del Hijo de Dios a Jerusalén, donde fue recibido por una multitud que lo aclamó como el Mesías. De esta manera, esta efeméride se celebra de diversas maneras en el mundo cristiano, y en Perú no es la excepción, pues fieles acuden a las iglesias con ramos de palma para ser bendecidos durante las misas de la mañana o noche, así como acompañan en procesión de diversas representaciones religiosas. Inclusive, para muchas personas representa una semana en la que tendrán la oportunidad de descansar debido a los feriados. Frente a este contexto, pese a lo emblemáticos que resultan estos días de reflexión, muchos desconocen el significado real de cada jornada de la Semana Santa. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE CADA JORNADA DE LA SEMANA SANTA 2026?

La diversidad cultural de Perú se refleja en las distintas formas en que se conmemora la Semana Santa en diversas regiones del país. Por ejemplo, en varias ciudades de Ayacucho se realizan procesiones y coloridas alfombras de flores, lo que atrae a miles de turistas cada año. Mientras que en Cusco destaca por la procesión del Señor de los Temblores, que junto a sus fieles devotos recorren las principales calles. En el caso de Lima, los ciudadanos tienen como tradición visitar las iglesias, realizar misas, entre otras actividades. En ese sentido, te presentamos el significado de esta festividad religiosa:

Domingo de Ramos o Cuaresma : Es el inicio de la Semana Santa, en la que se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, según el Evangelio. En esta fecha, las iglesias cristianas y católicas celebran misas y procesiones de palmas.

: Es el inicio de la Semana Santa, en la que se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén, según el Evangelio. En esta fecha, las iglesias cristianas y católicas celebran misas y procesiones de palmas. Lunes Santo : Es el segundo día de la Semana Santa, que recuerda la expulsión que hizo Jesús de los mercaderes que ocupaban el templo de Jerusalén.

: Es el segundo día de la Semana Santa, que recuerda la expulsión que hizo Jesús de los mercaderes que ocupaban el templo de Jerusalén. Martes Santo : Refleja el pasaje bíblico en el que Jesús se reúne con sus apóstoles y les dice que uno de ellos lo va a traicionar.

: Refleja el pasaje bíblico en el que Jesús se reúne con sus apóstoles y les dice que uno de ellos lo va a traicionar. Miércoles Santo : Marca el fin de la Cuaresma y conmemora el día en el que Judas Iscariote traiciona a Jesús.

: Marca el fin de la Cuaresma y conmemora el día en el que Judas Iscariote traiciona a Jesús. Jueves Santo : Recuerda la celebración de la última cena de Jesucristo junto a sus apóstoles.

: Recuerda la celebración de la última cena de Jesucristo junto a sus apóstoles. Viernes Santo : Se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús en el monte Calvario o Gólgota, en Jerusalén. En este día, algunos creyentes guardan ayuno y abstinencia durante el día.

: Se recuerda la pasión y crucifixión de Jesús en el monte Calvario o Gólgota, en Jerusalén. En este día, algunos creyentes guardan ayuno y abstinencia durante el día. Sábado de Gloria : Es la antesala de la resurrección de Jesucristo.

: Es la antesala de la resurrección de Jesucristo. Domingo de Resurrección o Pascua: Es una de las principales fiestas del cristianismo, pues se celebra la resurrección de Jesús.

¿POR QUÉ NO SE COME CARNE EN SEMANA SANTA?

La Semana Santa está llena de tradiciones que la comunidad cristiana respeta y cumple por respeto a la jornada en la que se recuerda el sacrificio de Jesús para el perdón de los pecados. Entre las costumbres religiosas, la que más destaca es la prohibición de comer carne. Según dicta la tradición católica, los días en los que no se come carne durante esta festividad religiosa son el Miércoles de Ceniza, en el que los cristianos ayunan y oran, y el Viernes Santo.