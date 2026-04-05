Como todos los años, la Semana Santa es celebrada por muchas personas en varias partes del mundo, ya que conmemoran el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén. Durante esta temporada, los creyentes aprovechan para fortalecer su fe y reflexionar sobre su vida, por lo que asisten a las iglesias para poder encontrar el perdón de sus pecados. Sin embargo, otro grupo opta por quedarse en casa, siendo una buena alternativa la televisión, donde resaltan películas alusivas a estas festividades religiosas. Entre las más populares se encuentra “La Pasión de Cristo”, “Moises y los diez mandamientos”, “Los dos papas” y más, lo cual han logrado convertirse en la favorita de muchas personas durante estas fiestas religiosas. Así, gracias a la tecnología y a las plataformas de streaming como Netflix, Apple TV y HBO Max, estas grandes producciones se encuentran disponibles para no perdérselas en familia o con amigos este fin de semana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ PELÍCULAS DE SEMANA SANTA VER EN LAS PLATAFORMAS DE STREAMING?

Es habitual que, durante las celebraciones por la Semana Santa, muchas personas busquen diversas opciones que les permitan fortalecer su fe y espiritualidad durante estos días. En ese contexto, las principales plataformas de streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y otras) han presentado en su parrilla una serie de películas dirigidas para niños y adultos. Entre las opciones se encuentran producciones animadas, musicales, relatos bíblicos, dramas históricos, entre otras, que garantizan una experiencia grata y reflexiva. De esta manera, te presentamos, compartido por RPP, los 10 clásicos de estas celebraciones religiosas:

Los diez mandamientos (1956) - Apple TV

- Apple TV La Biblia... en el principio (1966) - Disney+

- Disney+ Jesucristo superestrella (1973) - Claro Video

- Claro Video La última tentación de Cristo (1988) - Claro Video

- Claro Video La pasión de cristo (2004) - Netflix

- Netflix Noé (2014) - Netflix

- Netflix Los últimos días en el desierto (2015) - Mercado Pay

- Mercado Pay La resurrección de Cristo (2016) - Max

- Max Los dos papas (2019) - Netflix

- Netflix El pastor (2023) - Disney+

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS FERIADOS O DÍAS NO LABORABLES ESTE 4 Y 5 DE ABRIL?

De acuerdo con el Decreto Legislativo n.° 713, la población disfrutó de un feriado largo el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondiente a las celebraciones de Semana Santa 2026. A su vez, este sábado 4 y domingo 5 del mismo mes son considerados como días no laborables para los trabajadores del sector público. Este periodo de descanso figura entre los más extensos del año, por lo que, los empleados deben ser remunerados conforme a la normativa laboral vigente. Asimismo, en estas fechas, muchas empresas dejan de operar, mientras que otras personas aprovechan para movilizarse a otras ciudades del país, donde se realizan actividades alusivas a la festividad religiosa.