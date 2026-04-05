Por Redacción EC

Como todos los años, la Semana Santa es celebrada por muchas personas en varias partes del mundo, ya que conmemoran el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén. Durante esta temporada, los creyentes aprovechan para fortalecer su fe y reflexionar sobre su vida, por lo que asisten a las iglesias para poder encontrar el perdón de sus pecados. Sin embargo, otro grupo opta por quedarse en casa, siendo una buena alternativa la televisión, donde resaltan películas alusivas a estas festividades religiosas. Entre las más populares se encuentra “La Pasión de Cristo”, “Moises y los diez mandamientos”, “Los dos papas” y más, lo cual han logrado convertirse en la favorita de muchas personas durante estas fiestas religiosas. Así, gracias a la tecnología y a las plataformas de streaming como Netflix, Apple TV y HBO Max, estas grandes producciones se encuentran disponibles para no perdérselas en familia o con amigos este fin de semana. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.