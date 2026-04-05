Por Redacción EC

Hace unas semanas, inició de manera oficial el otoño en el Perú, cuyas características figuran asociadas a las horas de luz, cambio de color de las hojas de los árboles, días más frescos, entre otras. No obstante, los especialistas han señalado que el comportamiento reciente del clima en la costa peruana evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero, es decir, con un mar aún variable, pero con tendencia a un calentamiento progresivo para las próximos días. Frente a ese contexto, y en medio de las celebraciones por la Semana Santa 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que este fin de semana Lima y varios regiones del país experimentarán altas temperaturas que podrían llegar hasta los 37 °C. De esta manera, instaron a las autoridades locales y a la ciudadanía a seguir las recomendaciones para evitar cualquier situación desafortunada. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.