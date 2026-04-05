Hace unas semanas, inició de manera oficial el otoño en el Perú, cuyas características figuran asociadas a las horas de luz, cambio de color de las hojas de los árboles, días más frescos, entre otras. No obstante, los especialistas han señalado que el comportamiento reciente del clima en la costa peruana evidencia señales vinculadas al Fenómeno El Niño Costero, es decir, con un mar aún variable, pero con tendencia a un calentamiento progresivo para las próximos días. Frente a ese contexto, y en medio de las celebraciones por la Semana Santa 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que este fin de semana Lima y varios regiones del país experimentarán altas temperaturas que podrían llegar hasta los 37 °C. De esta manera, instaron a las autoridades locales y a la ciudadanía a seguir las recomendaciones para evitar cualquier situación desafortunada. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ TEMPERATURAS SE ESPERAN ESTE FIN DE SEMANA, SEGÚN SENAMHI?

A través del aviso meteorológico n.º 122 publicado en sus plataformas oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que este fin de semana la costa peruana experimentará un calor extremo. Es decir, se espera para este sábado 4 de abril valores que oscilarán entre 31 °C y 36 °C en el norte, de 29 °C a 33 °C en el centro y entre 26 °C y 35 °C en el sur. Eso no es todo, también un incremento en los niveles de radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento de hasta 35 km/h. Según el Senamhi, las regiones que podrían verse afectadas por el sofocante calor son Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

📣#Aviso #senamhi #Minam Del 2 al 4 de abril, se presentará el incremento de la temperatura diurna en la costa.



✅Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, incremento de radiación UV y ráfagas de viento.



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¿QUÉ SE SABE SOBRE LA LLEGADA DEL FENÓMENO EL NIÑO COSTERO EN EL PERÚ?

En declaraciones para La República, el subdirector de Predicción Climática del Senamhi, Yuri Escajadillo, informó que, por ahora, la presencia del Fenómeno El Niño Costero se mantiene en estado de alerta, conforme a las indicaciones del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). De esta manera, implicaría que la temperatura del mar esté más cálida de lo normal entre los meses de marzo a noviembre, es decir, abarcaría las estaciones de otoño e invierno en el país. Así, el especialista indicó que, de acuerdo a los pronósticos para los próximos tres meses, se espera una temperatura más caliente; no obstante, señaló que aún se debe esperar la evolución del evento meteorológico.

Inclusive, Escajadillo confirmó que, hasta el momento, El Niño Costero se presenta como un evento débil, alcanzando un nivel moderado hacia julio. “Eso implica que vamos a tener de hecho un Niño Costero próximamente. La temperatura del mar en la franja costera presentará condiciones cálidas y, por ende, las temperaturas del aire que sentimos también mostrarán anomalías térmicas. De mantenerse este evento en el litoral costero, podríamos tener un otoño cálido e incluso un invierno cálido, aunque aún debemos observar cómo evoluciona. Cuando hay un Niño aparecen muchas opiniones personales, pero la ciudadanía debe estar atenta solo a la información especializada e institucional del país”, explicó a LR.