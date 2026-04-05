Por Redacción EC

La Semana Santa es una de las festividades religiosas más esperadas por miles de personas en el año, ya que representa la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, lo cual simboliza la redención de los pecados y la esperanza de la vida eterna. En cuanto al Perú, durante la “Semana Mayor” se llevan a cabo procesiones, el Vía Crucis, comidas típicas, la visita a las siete iglesias y, además, algunas personas optan por abstenerse de consumir carne roja en determinados días. Por otro lado, existe otro grupo de peruanos que optan por escaparse de la rutina académica o laboral dirigiéndose a los destinos turísticos más populares del país. De hecho, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectó que cerca de 1.9 millones de turistas se movilizarán a nivel nacional durante este feriado largo. Frente a ese contexto, una pregunta ha surgido entre la ciudadanía, que busca conocer si este 4 y 5 de abril también son considerados feriados o días no laborables por estas festividades religiosas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.