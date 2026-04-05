La Semana Santa es una de las festividades religiosas más esperadas por miles de personas en el año, ya que representa la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, lo cual simboliza la redención de los pecados y la esperanza de la vida eterna. En cuanto al Perú, durante la “Semana Mayor” se llevan a cabo procesiones, el Vía Crucis, comidas típicas, la visita a las siete iglesias y, además, algunas personas optan por abstenerse de consumir carne roja en determinados días. Por otro lado, existe otro grupo de peruanos que optan por escaparse de la rutina académica o laboral dirigiéndose a los destinos turísticos más populares del país. De hecho, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) proyectó que cerca de 1.9 millones de turistas se movilizarán a nivel nacional durante este feriado largo. Frente a ese contexto, una pregunta ha surgido entre la ciudadanía, que busca conocer si este 4 y 5 de abril también son considerados feriados o días no laborables por estas festividades religiosas. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS FERIADOS O DÍAS NO LABORABLES ESTE 4 Y 5 DE ABRIL?

De acuerdo con el Decreto Legislativo n.° 713, la población disfrutó de un feriado largo el jueves 2 y viernes 3 de abril, correspondiente a las celebraciones de Semana Santa 2026. A su vez, este sábado 4 y domingo 5 del mismo mes son considerados como días no laborables para los trabajadores del sector público. Este periodo de descanso figura entre los más extensos del año, por lo que, los empleados deben ser remunerados conforme a la normativa laboral vigente. Asimismo, en estas fechas, muchas empresas dejan de operar, mientras que otras personas aprovechan para movilizarse a otras ciudades del país, donde se realizan actividades alusivas a la festividad religiosa. A continuación, te presentamos los demás feriados oficiales para este 2026:

Mayo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Junio

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Julio

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Agosto

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Octubre

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Noviembre

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE CADA JORNADA DE LA SEMANA SANTA?

La diversidad cultural de Perú se refleja en las distintas formas en que se conmemora la Semana Santa en diversas regiones del país. Por ejemplo, en varias ciudades de Ayacucho se realizan procesiones y coloridas alfombras de flores, lo que atrae a miles de turistas cada año. Mientras que en Cusco destaca por la procesión del Señor de los Temblores, que junto a sus fieles devotos recorren las principales calles. En el caso de Lima, los ciudadanos tienen como tradición visitar las iglesias, realizar misas, entre otras actividades. En ese sentido, te presentamos el significado de esta festividad religiosa: