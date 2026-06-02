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Resumen

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A solo seis días de la segunda vuelta electoral y luego del debate presidencial, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presentó un nuevo plan de gobierno de más de cien páginas, con el que intenta suavizar su programa original.

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