La tensión en el sector transporte ha sido mermada. Diversos gremios suspendieron el paro de transportistas que estaba previsto para este martes 2 de junio, luego de llegar a un acuerdo con las recientes decisiones adoptadas por el Ejecutivo respecto al apoyo económico destinado a la actividad. La convocatoria llega tras varios días de conversaciones entre representantes del sector y autoridades del Gobierno, cuyos resultados no habrían satisfecho las expectativas de todos los actores involucrados. Sin embargo, el gobierno se comprometió, mediante la firma de un acta, a aprobar este martes 2 de junio un decreto de urgencia que establece un subsidio de carácter temporal y dirigido específicamente a su sector para aliviar los costos del combustible. El anuncio lo hizo Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU) y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, en una conferencia de prensa.

¿Cuál era el verdadero motivo del paro de transportes por las cual los voceros de los gremios habían anunciado en entrevistas?

El dirigente indicó que la suspensión de la medida de fuerza se adoptó luego de que el Ejecutivo se comprometiera a emitir un decreto de urgencia que oficialice un subsidio temporal para el transporte urbano. La medida de protesta había surgido como respuesta al malestar expresado por los transportistas urbanos de Lima y Callao. Los representantes del sector consideran que la decisión ha generado un trato desigual dentro de una actividad que venía participando de manera conjunta en las mesas de diálogo impulsadas por las autoridades. Martín Ojeda enfatizó que la convocatoria no tiene motivaciones políticas, sino que busca llamar la atención sobre una problemática que, según afirma, aún no ha sido atendida de manera integral por el Ejecutivo. El dirigente explicó que, si bien el Gobierno publicó el esperado decreto de urgencia, los beneficios alcanzaron principalmente al transporte de carga y a determinados servicios fuera de la capital, dejando sin cobertura al transporte urbano de Lima y Callao. Esta situación ha sido cuestionada por los gremios, que consideran difícil de entender la exclusión de algunos sectores que participaron activamente en las negociaciones previas.

¿En qué consiste esa normativa por las cuales los dirigentes estuvieron en desacuerdo y no habían accedido a firmar?

La medida aprobada por el Ejecutivo establece un mecanismo de compensación económica para determinados segmentos del transporte, consistente en una devolución de cuatro soles por cada kilómetro recorrido. De acuerdo con lo expuesto hace unos días por Martín Ojeda, el beneficio quedó plasmado en un acuerdo suscrito el 14 de abril y está dirigido al transporte de carga y al servicio urbano que opera en las regiones. Sin embargo, recordó que un día después se firmó un segundo compromiso que contemplaba un apoyo similar para los transportistas urbanos de Lima y Callao, el cual todavía no ha sido puesto en marcha. El dirigente también señaló que el programa figura un tope de consumo de combustible por unidad durante un período determinado, así como una partida presupuestal específica destinada a financiar el subsidio. Según explicó, la medida alcanzaría a decenas de miles de vehículos de distintos rubros del transporte, por lo que considera que los recursos asignados resultarían insuficientes para cubrir la demanda existente. Asimismo, sostuvo que algunas de las limitaciones incluidas en la norma no fueron abordadas durante las mesas de negociación, lo que ha incrementado el descontento entre los gremios involucrados.

Conoce la explicación por la cual el Ejecutivo llegó en acuerdos con los gremios de transporte y que se publicará en un decreto

EL presidente del CTU, Héctor Vargas explicó que la demora en la entrega del subsidio responde a aspectos técnicos que el Ejecutivo debía sustentar. Detalló que el apoyo económico para el transporte urbano se otorgará en función de los kilómetros recorridos, un mecanismo distinto al que se aplicará a los sectores de carga e interprovincial. Asimismo, señaló que, aunque ya existía un acuerdo previo, faltaba formalizarlo mediante la emisión de un decreto de urgencia. En ese contexto, indicó que durante la reunión se dejó establecido un plazo para que el Gobierno concrete dicho compromiso. Además, según precisó, el Ejecutivo tiene hasta mañana para publicar el decreto de urgencia y, al cierre de la jornada, este documento deberá estar vigente, oficializando así la entrega del subsidio bajo las condiciones previamente acordadas.

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