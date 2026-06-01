Por Redacción EC

La tensión en el sector transporte ha sido mermada. Diversos gremios suspendieron el paro de transportistas que estaba previsto para este martes 2 de junio, luego de llegar a un acuerdo con las recientes decisiones adoptadas por el Ejecutivo respecto al apoyo económico destinado a la actividad. La convocatoria llega tras varios días de conversaciones entre representantes del sector y autoridades del Gobierno, cuyos resultados no habrían satisfecho las expectativas de todos los actores involucrados. Sin embargo, el gobierno se comprometió, mediante la firma de un acta, a aprobar este martes 2 de junio un decreto de urgencia que establece un subsidio de carácter temporal y dirigido específicamente a su sector para aliviar los costos del combustible. El anuncio lo hizo Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU) y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, en una conferencia de prensa.