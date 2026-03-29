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Comerciantes ofrecen ramos de palma en exteriores de la Catedral de Lima. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)
Comerciantes ofrecen ramos de palma en exteriores de la Catedral de Lima. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)
Por Redacción EC

Este domingo 29 de marzo se conmemora el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, una festividad religiosa que se celebra en muchas partes del mundo. En Perú, este día moviliza a miles de fieles a las iglesias llevando palmas tejidas, de las cuales muchas se encuentran en los alrededores a precios accesibles.

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