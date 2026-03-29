Este domingo 29 de marzo se conmemora el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, una festividad religiosa que se celebra en muchas partes del mundo. En Perú, este día moviliza a miles de fieles a las iglesias llevando palmas tejidas, de las cuales muchas se encuentran en los alrededores a precios accesibles.

Miles de fieles llegan hasta la Catedral de Lima para participar del Domingo de Ramos, dando inicio a la Semana Santa. En ese contexto, comerciantes ambulantes ofrecen palmas tejidas en los exteriores de la iglesia del centro histórico de Lima como parte de esta tradición religiosa.

Comerciantes ambulantes ofrecen palmas tejidas en los exteriores de la Catedral de Lima. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

Asimismo, en Lima esta fecha no solo tiene un profundo significado espiritual, sino también un impacto en la economía popular. Desde días previos, decenas de comerciantes ambulantes y artesanos comienzan a instalarse en los alrededores de iglesias y mercados para ofrecer palmas tejidas y arreglos religiosos.

Comerciantes ofrecen ramos de palma en exteriores de la Catedral de Lima. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

La tradición indica que los fieles compran estas palmas para llevarlas a misa y recibir la bendición, tras lo cual suelen colocarlas en las puertas o interiores de sus viviendas como símbolo de protección y fe durante el año.

Miles de fieles compran palmas tejidas para llevarlas a misa y recibir la bendición. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

La venta de palmas tejidas forma parte de una costumbre que se mantiene vigente año tras año, combinando la devoción religiosa con el trabajo artesanal heredado por generaciones, especialmente en fechas como el inicio de la Semana Santa.

De esta manera, las actividades por Semana Santa significan un impulso en la economía, mientras los devotos pregonan su fe, los comerciantes aprovechan la oportunidad para generar ingresos con productos de fácil acceso.

Semana Santa en Perú

En 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril en Perú y en gran parte del mundo cristiano. Estas fechas cambian cada año porque dependen del calendario lunar y de la celebración de la Pascua.

Comerciantes ofrecen ramos de palma en exteriores de la Catedral de Lima. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)

La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, que recuerda la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, cuando fue recibido por la multitud con palmas y ramas de olivo. Desde ese momento se inicia un periodo de reflexión que culmina con el Domingo de Resurrección, que celebra el momento central de la fe cristiana: la resurrección de Cristo.