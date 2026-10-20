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Después de cinco días ingresado por la operación de un tumor canceroso y el posterior postoperatorio, el papa León XIV recibió el sábado el alta hospitalaria y regresó al Vaticano. (EFE/ Simone Risoluti / Dicastero per la Comunicazione)
Después de cinco días ingresado por la operación de un tumor canceroso y el posterior postoperatorio, el papa León XIV recibió el sábado el alta hospitalaria y regresó al Vaticano. (EFE/ Simone Risoluti / Dicastero per la Comunicazione)
/ Simone Risoluti
Por Agencia EFE

La reciente operación a la que fue sometido el papa León XIV, en la que se detectó un cáncer pulmonar y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, ha obligado a extremar las precauciones para su visita a Perú prevista para noviembre, lo que incluye un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) equipado como ambulancia.

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