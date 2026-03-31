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Resumen

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Descubre qué destinos cerca a Lima puedes visitar esta Semana Santa. (Fotos: GEC)
Descubre qué destinos cerca a Lima puedes visitar esta Semana Santa. (Fotos: GEC)
Por Alejandra Garboza

A pocos días de Semana Santa, planificar un viaje se hace cada vez más complejo, sin embargo, hay una opción poco explorada, pero que te puede sacar de la rutina: el norte chico. Chancay, Huaral e inclusive Huacho, son algunos lugares que podrás visitar en un día, dos o en tres, si el tiempo te lo permite.

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