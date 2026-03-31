Una de las tradiciones más dulces y esperadas de la Pascua es recibir o regalar un suculento huevo de chocolate. Ya sea relleno, con sorpresas o para compartir, este bocado es uno de los favoritos de la temporada. A propósito, Somos presenta un listado con 10 propuestas que ofrecen dulces temáticos ideales para esta ocasión. Si bien incluimos el dulce estrella en distintas presentaciones, también recomendamos tortas, alfajores, donas y mucho más.

Ukaw

En Ukaw, el cacao amazónico se trabaja con mirada contemporánea en esta propuesta que llega desde Ucayali. Presentan huevos pintados a mano con manteca de cacao. Cuentan con tres versiones: Dubái amazónico, con pistacho y kataifi crocante; Amazonía tropical, con mango y maracuyá; y Delicia de camu camu, de acidez sutil. Todos se rellenan de castañas amazónicas o frutas, en contraste con chocolate al 60%.

Además... Más información: Dirección: Jr. Martines de Pinillos 105, Barranco Pedidos: www.ukawchocolate.com. Instagram: @ukaw.chocolate

La Ibérica

Esta marca arequipeña toma un giro lúdico con Misión Chocolate, una propuesta para jugar y compartir. Sus clásicos huevos y conejos de chocolate con leche (40% de cacao) regresan en distintos tamaños. La línea Chocolatier suma piezas decoradas y pintadas a mano, como el Conejo Amoroso, pensadas como un regalo especial.

La Ibérica presenta el Conejo Amoroso como una alternativa premium para esta Pascua. El clásico conejo es pintado a mano para darle ese toque especial. / La Ibérica

Además... Más información: Pedidos: www.laiberica.com.pe Instagram: @chocolates.laibericaperu / @laiberica.chocolatier Los huevos y conejos de pascua se encuentran disponibles en tiendas físicas, tienda virtual y distribuidores autorizados a nivel nacional. Por otro lado, los productos de la línea Chocolatier se encuentran disponibles exclusivamente en tiendas seleccionadas del formato Chocolatier: en Lima se ubican en el Real Plaza Salaverry y en el Jockey Plaza. En Arequipa, en la tienda ubicada en Calle Jerusalén.

Tentaciones

La tradición repostera familiar se reinventa con un guiño contemporáneo en Tentaciones, una tienda de postres creada por Ale Melly. Para esta Pascua, apuestan por postres pensados para compartir, entre los que destacan el medio huevo de pistacho y el de Kit Kat, ideal para los más golosos. También ofrecen un set para decorar galletas, perfecto para compartir. Una propuesta que combina recetas heredadas, buenos insumos y atención al detalle.

Además... Más información: Dirección: Santa Cruz 925, Miraflores // Av. Del Ejército 645, Miraflores // Santiago de Compostela 157, La Estancia, La Molina // Calle Monte Grande 185, Chacarilla Pedidos: 997 371 693 Instagram: @tentaciones_by_ale_melly

La Mora

La tradición europea se cruza con el juego de la temporada en esta pastelería clásica. Para Pascua destaca el Surprise Chocolate Egg, un huevo de chocolate relleno de una dulce sorpresa y decorado con motivos como unicornio o capibara. Una propuesta para sorprender, que mantiene el sello casero y detallista de la casa. También ofrecen opciones como roscas rellenas, tortas, merengues y alfajores.

Además... Más información: Dirección: Calle José Gálvez 491, Miraflores // Av. Emilio Cavenecia 114, San Isidro // Av. La Encalada 715, Surco Pedidos: 914 687 276 Instagram: @pastelerialamora

La Cristina

Esta temporada se celebra de forma sabrosa y diferente de la mano de La Cristina. Inspirada en el espíritu de su fundadora, la casa presenta huevos de Pascua que sorprenden por dentro: croissants convertidos en relleno se combinan con insumos como chocolate chuncho, avellanas, maracuyá o pistachos. El resultado son tres versiones que juegan con texturas y dulzor, manteniendo ese aire casero y generoso que define la propuesta.

Además... Más información: Dirección: Calle Coronel Odriozola 190, San Isidro Pedidos: 913 312 558 Instagram: @lacristina_pe

Petite

Con un enfoque lúdico y casero, la propuesta de Pascua que hace Petite invita a interactuar con el postre. Hay packs para decorar galletas de mantequilla en forma de conejos y zanahorias, además de huevitos rellenos con tortas, brownie o carrot cake. Una adorable alternativa para compartir es su torta de alfajor de conejo, que combina capas crocantes y otras generosas de manjar de olla.

Además... Más información: Dirección: Paseo del Bosque 549, San Borja Pedidos: 926 850 498 Instagram: @petite_thepastry

La Cocina de Ximena

En La Cocina de Ximena, el recetario de la chef Ximena Llosa cobra vida en un espacio cálido y petfriendly. Para esta Pascua, la propuesta gira en torno a dulces pensados para compartir y engreír: galletas de mantequilla, mini cupcakes, cupcakes y una clásica torta de zanahoria, con ese sello casero y cercano que define a la carta.

Además... Más información: Dirección: Calle Manuel Bañón 215, San Isidro Pedidos: WhatsApp 933 615 712 Instagram: @lacocinadeximena

La Teoría de los 6 Cafés

En La Teoría de los 6 Cafés, la pastelería de temporada se mueve entre técnica y juego. Para Pascua, presentan huevitos con rellenos que combinan manjar, pecanas tostadas y naranja confitada; lúcuma con crocante de pecanas; y ganache de ajonjolí negro con frutos rojos. A ello se suman donuts temáticas como las de Pollito, Boston Cream y Conejito, junto a un cinnamon roll de cookies and cream.

Además... Más información: Dirección y contacto: Camelias 763, San Isidro (905 455 515) // Conquistadores 181, San Isidro (933 263 688) // Mendiburu 890, Miraflores (908 803 351) Instagram: @teoriadelos6cafés

Totella Bakery

En Totella Bakery, los cheesecakes se adaptan al formato de Pascua con huevos rellenos que mantienen su sello. Hay versiones inspiradas en Ferrero, Franui, cheesecake de pistacho con frambuesa, chocolate Dubái, carrot cake y maracumango. Se encuentran disponibles en tamaños de 12 y 18 cm, son opciones pensadas para compartir, con capas cremosas y sabores intensos que se alejan de lo tradicional.

Además... Más información: Dirección: Padre Urraca 224, San Miguel Pedidos: www.totellashop.com Instagram: @totellabakery

Sienna Bakery

En Sienna Bakery, la Pascua se despliega en una vitrina amplia, pensada para regalar, compartir o darse un gusto. Hay desde mini brownies y trufas hasta maná de temporada y carrot cake. También destacan los packs para decorar galletas y los huevos (enteros o en mitades) con rellenos de Nutella, maní, Oreo con M&M’s, alfajor o torta de chocolate.