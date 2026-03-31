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En este listado descubre nuestras recomendaciones de postres temáticos de pascua para que disfrutes esta dulce temporada. Conoce desde marcas de chocolate amazónico hasta pastelerías clásicas.
En este listado descubre nuestras recomendaciones de postres temáticos de pascua para que disfrutes esta dulce temporada. Conoce desde marcas de chocolate amazónico hasta pastelerías clásicas.
/ Tentaciones / La Mora / Petite / Ukaw
Por Pierina Denegri Davies

Una de las tradiciones más dulces y esperadas de la Pascua es recibir o regalar un suculento huevo de chocolate. Ya sea relleno, con sorpresas o para compartir, este bocado es uno de los favoritos de la temporada. A propósito, Somos presenta un listado con 10 propuestas que ofrecen dulces temáticos ideales para esta ocasión. Si bien incluimos el dulce estrella en distintas presentaciones, también recomendamos tortas, alfajores, donas y mucho más.

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