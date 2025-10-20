Desde su estreno el pasado 8 de octubre, la película “Caramelo” se ha posicionado entre las producciones más vistas de Netflix en América Latina y Europa. Dirigida por el brasileño Diego Freitas y protagonizada por Rafael Vitti, su historia es muy conmovedora a través del lazo entre un hombre y su perro adoptado. Como algunos saben, la verdadera estrella canina, que ha enternecido a millones, existe, y se llama Amendoim.

Con esta historia, lo suscriptores repiten la importancia de la adopción y el amor incondicional de los perros sin raza, que abundan en las calles de Brasil. El drama brasileño de Netflix se ha vuelto tendencia. El cariño nacional por los llamados “perros caramelo”, mestizos típicos del paisaje urbano brasileño, es latente.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

¿De qué se trata “Caramelo”?

La trama sigue a Pedro (Vitti), un joven chef cuya vida cambia tras recibir un diagnóstico de cáncer. En medio de la lucha por su vida, se cruza con un perro callejero que le roba el corazón. Caramelo, a quien el amo no sabía cómo llamar, será su fiel compañero en este camino de renacimiento tras la dura enfermedad y nuevos vínculos con personas que lo rodean.

Spoiler. En una de las escenas más comentadas, el perro salva a su dueño durante un incendio. El detrás de cámaras de la película se aprecia en las cuentas oficiales de Instagram, tanto de la película como de Amendoim, donde el perro corre siguiendo a las cámaras de la producción.

Según Freitas, la historia de Caramelo se inspira en experiencias universales como la enfermedad, la pérdida y la resiliencia, mas no en una historia en particular. No obstante, la autenticidad del filme se refuerza porque, en efecto, su protagonista canino también es un perro rescatado.

¿Quién es el perro actor de “Caramelo”?

Amendoim, cuyo nombre significa “maní” o “cacahuate” en portugués, fue encontrado cuando apenas tenía tres meses frente a la productora de Freitas. “Era un hecho consumado”, contó el cineasta a medios brasileños. El cachorro se integró de inmediato al equipo, y su carisma natural frente a la cámara convenció a todos de que debía ser el protagonista.

El rodaje, que finalizó en noviembre de 2024, contó además con la participación de otros perros rescatados. De hecho, nueve cachorros mestizos fueron parte del elenco animal. Algunos de ellos fueron adoptados por miembros del equipo de producción.

La agencia Associated Press recuerda que, desde 2019, campañas en redes sociales los han propuesto incluso como protagonistas de billetes nacionales por representar la autenticidad del pueblo brasileño. El perro color caramelo, también llamado ”caramelo", “viene de un lugar humilde, como Brasil mismo”, señaló la profesora Tina Castro al medio. “Valoramos a ese perro tal como es, porque refleja nuestra historia”.

Actualmente, Amendoim forma parte del elenco de Agência Estrelas Casting Animal, una agencia brasileña especializada en perros actores. En su cuenta oficial de Instagram, el propio Amendoim —o, mejor dicho, quienes administran su perfil— comparte mensajes de esperanza y empatía. “Con suerte y carisma conquisté mi hogar y familia. Ahora, mi misión es ayudar a otros perritos que aún buscan un final feliz”, se lee en una publicación sobre adopción animal.