Series en tendencia 2025: nuestro ranking de Netflix, Prime Video, Disney+ y más en lo que va del año

En estos seis meses, las series en streaming acapararon las tendencias de redes sociales y los rankings importantes sobre televisión, como el Top interno de las plataformas, Rotten Tomatoes y premios importantes como los Emmy 2025. El panorama estuvo marcado por una combinación de superéxitos internacionales, como “The Last of Us”, y debuts que ya desafían a los clásicos como la continuación de “Betty, la fea”.

Entre abril y septiembre de 2025, las cifras de audiencia, reseñas y renovaciones confirman el valor de la lista que les proporcionaremos a continuación. Cada título ocupa su lugar por mérito propio.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Las mejores series de Netflix, Prime Video y más en mitad de 2025

NETFLIX

Manual para señoritas. Una comedia dramática española sobre empoderamiento femenino protagonizada por Nadia de Santiago.

Una comedia dramática española sobre empoderamiento femenino protagonizada por Nadia de Santiago. Género: Comedia dramática

Estreno: 2025

Plataforma: Netflix

Puntuación: 4.3/5

Renovación: Sí

Jenna Ortega y Lady Gaga participan en la serie "Merlina", Temporada 2 - Parte 2. (Foto: Netflix/Composición)

Merlina 2 (parte 1 y 2, temporada 2). La secuela del fenómeno global dirigida por Tim Burton volvió al primer plano con más misterio, humor negro y el inconfundible carisma de Jenna Ortega como Merlina Addams. Fue tendencia global tras cada estreno y se mantuvo en el top 10 durante semanas.

La secuela del fenómeno global dirigida por Tim Burton volvió al primer plano con más misterio, humor negro y el inconfundible carisma de Jenna Ortega como Merlina Addams. Fue tendencia global tras cada estreno y se mantuvo en el top 10 durante semanas. Género: Misterio, comedia

Estreno: 2025

Plataforma: Netflix

Puntuación: 4.7/5

Renovación: Sí

Willa Fitzgerald como Danny Simms en una escena de la serie dramática "Pulso" (Foto: Netflix)

Pulso. Drama hospitalario de Hollywood que atrapó por su realismo y ritmo tenso, mostrando el lado humano de la medicina y la salud mental. No super a “The Pitt”, pero fue uno de los dramas más comentados en redes sociales.

Drama hospitalario de Hollywood que atrapó por su realismo y ritmo tenso, mostrando el lado humano de la medicina y la salud mental. No super a “The Pitt”, pero fue uno de los dramas más comentados en redes sociales. Género: Drama médico

Estreno: 2025

Plataforma: Netflix

Puntuación: 4/5

Renovación: En evaluación

Love & Death and Robots. Nueva entrega de la serie que tuvo detrás de la producción a David Fincher y Tim Miller. Es una antología de cuentos animados en varios géneros, principalmente horror y terror.

Nueva entrega de la serie que tuvo detrás de la producción a David Fincher y Tim Miller. Es una antología de cuentos animados en varios géneros, principalmente horror y terror. Género: Animación/adulto

Estreno: 2025

Plataforma: Netflix

Puntuación: 4.5/5

Renovación: Sí

Protagonizada por Lee Chae-min (izquierda) y Im Yoon-ah (derecha), "Bon appétit, majestad" fantasea con el viaje al pasado de una chef de alta cocina más de 500 años atrás, hasta llegar a la dinastía Joseon (mucho antes de ser Corea). (Fotos: Composición/Capturas/Netflix)

Bon appétit, majestad. K-drama culinario sobre la historia de un rey de la dinastía Joseon y su romance con la jefa de cocina real. Se presenta una variedad de platos internacionales en las escenas.

K-drama culinario sobre la historia de un rey de la dinastía Joseon y su romance con la jefa de cocina real. Se presenta una variedad de platos internacionales en las escenas. Género: Docudrama gastronómico

Estreno: 2025

Plataforma: Netflix

Puntuación: 4/5

Renovación: En evaluación

PRIME VIDEO

"Betty, la fea: la historia continúa", serie de Prime Video, fue renovada para una tercera temporada.

Betty la fea: la historia continúa (temporada 2). La icónica telenovela regresa con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello liderando un reencuentro lleno de nostalgia, nuevos retos y humor, batiendo el récord como la serie más vista de Prime Video en Colombia. Mira el adelanto de la tercera temporada.

La icónica telenovela regresa con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello liderando un reencuentro lleno de nostalgia, nuevos retos y humor, batiendo el récord como la serie más vista de Prime Video en Colombia. Mira el adelanto de la tercera temporada. Género: Comedia dramática

Estreno: 2025

Plataforma: Prime Video

Puntuación: 4.6/5

Renovación: Sí

The Girlfriend. Serie de suspenso europeo sobre relaciones peligrosas y dobles vidas, con destacadas actuaciones de jóvenes talentos emergentes.

Serie de suspenso europeo sobre relaciones peligrosas y dobles vidas, con destacadas actuaciones de jóvenes talentos emergentes. Género: Thriller, drama

Estreno: 2025

Plataforma: Prime Video

Puntuación: 4.2/5

Renovación: En evaluación

La mayor parte de "Gen V" se desarrolla en la ficticia Universidad Godolkin y sus alrededores (Foto: Amazon Prime Video)

Gen V (temporada 2). Spin-off juvenil de “The Boys”, en el que superpoderes, crítica social y humor irreverente se dan cita en un campus universitario. Muy seguida por el público joven.

Spin-off juvenil de “The Boys”, en el que superpoderes, crítica social y humor irreverente se dan cita en un campus universitario. Muy seguida por el público joven. Género: Comedia negra, acción

Estreno: 2025

Plataforma: Prime Video

Puntuación: 4.3/5

Renovación: Sí

HBO MAX

El esperado capítulo final de The Last of Us temporada 2, titulado Convergence, se estrena este domingo y promete un cierre inolvidable. (Foto: HBO)

The Last of Us (temporada 2). La continuación del aclamado drama postapocalíptico se mantuvo como una de las más vistas y elogiadas por su guion y actuaciones. Pedro Pascal y Bella Ramsey fueron nominados a varios premios.

La continuación del aclamado drama postapocalíptico se mantuvo como una de las más vistas y elogiadas por su guion y actuaciones. Pedro Pascal y Bella Ramsey fueron nominados a varios premios. Género: Drama, acción

Estreno: 2025

Plataforma: HBO Max

Puntuación: 4.8/5

Renovación: En evaluación

DISNEY+

La actriz Sydney Chandler interpreta a Wendy en la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)

Alien: Planeta Tierra. Continuación de la saga. Ciencia ficción y aventuras en la Tierra tras un contacto extraterrestre, destacando por su ambición y producción visual. Las estrellas de la serie son Sydney Chandler, Alex Lawther, Samuel Blenkin y Timothy Olyphant.

Continuación de la saga. Ciencia ficción y aventuras en la Tierra tras un contacto extraterrestre, destacando por su ambición y producción visual. Las estrellas de la serie son Sydney Chandler, Alex Lawther, Samuel Blenkin y Timothy Olyphant. Género: Ciencia ficción, drama

Estreno: 12 de agosto de 2025

Plataforma: Disney+

Puntuación: 4.2/5

Renovación: En evaluación

Andor (temporada 2). La saga Star Wars suma otro éxito con este thriller político de espionaje, protagonizado por Diego Luna y aplaudido por crítica y fans. Es su última temporada.

La saga Star Wars suma otro éxito con este thriller político de espionaje, protagonizado por Diego Luna y aplaudido por crítica y fans. Es su última temporada. Género: Ciencia ficción, thriller

Estreno: 23 de abril de 2025

Plataforma: Disney+

Puntuación: 4.7/5

Renovación: En evaluación

Dying for Sex. Una dramedia protagonizado por Michelle Williams. Basada en el podcast de Nikki Boyer, la serie explora el viaje de una mujer tras un diagnóstico terminal.

Una dramedia protagonizado por Michelle Williams. Basada en el podcast de Nikki Boyer, la serie explora el viaje de una mujer tras un diagnóstico terminal. Género: Comedia dramática

Estreno: 4 de abril de 2025

Plataforma: Disney+

Puntuación: 4.1/5

Renovación: En evaluación

The Bear (temporada 4). El drama sobre alta cocina y mucha ansiedad, protagonizado por Jeremy Allen White, regresó más afilado y galardonado que nunca.

El drama sobre alta cocina y mucha ansiedad, protagonizado por Jeremy Allen White, regresó más afilado y galardonado que nunca. Género: Drama, comedia

Estreno: 26 de junio de 2025

Plataforma: Disney+

Puntuación: 4.8/5

Renovación: Sí

VIX