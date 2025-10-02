Ranking de series
Ranking de los mejores estrenos en streaming 2025. ¿Qué ver en mitad del año?
Leslie A. Galván
Leslie A. Galván

Series en tendencia 2025: nuestro ranking de Netflix, Prime Video, Disney+ y más en lo que va del año
En estos seis meses, las series en streaming acapararon las tendencias de redes sociales y los rankings importantes sobre televisión, como el Top interno de las plataformas, Rotten Tomatoes y premios importantes como los Emmy 2025. El panorama estuvo marcado por una combinación de superéxitos internacionales, como “The Last of Us”, y debuts que ya desafían a los clásicos como la continuación de “Betty, la fea”.

Entre abril y septiembre de 2025, las cifras de audiencia, reseñas y renovaciones confirman el valor de la lista que les proporcionaremos a continuación. Cada título ocupa su lugar por mérito propio.

Alfonso Rivadeneyra
Las mejores series de Netflix, Prime Video y más en mitad de 2025

NETFLIX

  • Manual para señoritas. Una comedia dramática española sobre empoderamiento femenino protagonizada por Nadia de Santiago.
  • Género: Comedia dramática
  • Estreno: 2025
  • Plataforma: Netflix
  • Puntuación: 4.3/5
  • Renovación: Sí
Jenna Ortega y Lady Gaga participan en la serie "Merlina", Temporada 2 - Parte 2. (Foto: Netflix/Composición)
Jenna Ortega y Lady Gaga participan en la serie "Merlina", Temporada 2 - Parte 2. (Foto: Netflix/Composición)
  • Merlina 2 (parte 1 y 2, temporada 2). La secuela del fenómeno global dirigida por Tim Burton volvió al primer plano con más misterio, humor negro y el inconfundible carisma de Jenna Ortega como Merlina Addams. Fue tendencia global tras cada estreno y se mantuvo en el top 10 durante semanas.
  • Género: Misterio, comedia
  • Estreno: 2025
  • Plataforma: Netflix
  • Puntuación: 4.7/5
  • Renovación: Sí
Willa Fitzgerald como Danny Simms en una escena de la serie dramática "Pulso" (Foto: Netflix)
Willa Fitzgerald como Danny Simms en una escena de la serie dramática "Pulso" (Foto: Netflix)
  • Pulso. Drama hospitalario de Hollywood que atrapó por su realismo y ritmo tenso, mostrando el lado humano de la medicina y la salud mental. No super a “The Pitt”, pero fue uno de los dramas más comentados en redes sociales.
  • Género: Drama médico
  • Estreno: 2025
  • Plataforma: Netflix
  • Puntuación: 4/5
  • Renovación: En evaluación

  • Love & Death and Robots. Nueva entrega de la serie que tuvo detrás de la producción a David Fincher y Tim Miller. Es una antología de cuentos animados en varios géneros, principalmente horror y terror.
  • Género: Animación/adulto
  • Estreno: 2025
  • Plataforma: Netflix
  • Puntuación: 4.5/5
  • Renovación: Sí
Protagonizada por Lee Chae-min (izquierda) y Im Yoon-ah (derecha), "Bon appétit, majestad" fantasea con el viaje al pasado de una chef de alta cocina más de 500 años atrás, hasta llegar a la dinastía Joseon (mucho antes de ser Corea). (Fotos: Composición/Capturas/Netflix)
Protagonizada por Lee Chae-min (izquierda) y Im Yoon-ah (derecha), "Bon appétit, majestad" fantasea con el viaje al pasado de una chef de alta cocina más de 500 años atrás, hasta llegar a la dinastía Joseon (mucho antes de ser Corea). (Fotos: Composición/Capturas/Netflix)
  • Bon appétit, majestad. K-drama culinario sobre la historia de un rey de la dinastía Joseon y su romance con la jefa de cocina real. Se presenta una variedad de en las escenas.
  • Género: Docudrama gastronómico
  • Estreno: 2025
  • Plataforma: Netflix
  • Puntuación: 4/5
  • Renovación: En evaluación
PRIME VIDEO

"Betty, la fea: la historia continúa", serie de Prime Video, fue renovada para una tercera temporada.
"Betty, la fea: la historia continúa", serie de Prime Video, fue renovada para una tercera temporada.
  • Betty la fea: la historia continúa (temporada 2). La icónica telenovela regresa con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello liderando un reencuentro lleno de nostalgia, nuevos retos y humor, batiendo el récord como la serie más vista de Prime Video en Colombia. .
  • Género: Comedia dramática
  • Estreno: 2025
  • Plataforma: Prime Video
  • Puntuación: 4.6/5
  • Renovación: Sí

  • The Girlfriend. Serie de suspenso europeo sobre relaciones peligrosas y dobles vidas, con destacadas actuaciones de jóvenes talentos emergentes.
  • Género: Thriller, drama
  • Estreno: 2025
  • Plataforma: Prime Video
  • Puntuación: 4.2/5
  • Renovación: En evaluación
La mayor parte de "Gen V" se desarrolla en la ficticia Universidad Godolkin y sus alrededores (Foto: Amazon Prime Video)
La mayor parte de "Gen V" se desarrolla en la ficticia Universidad Godolkin y sus alrededores (Foto: Amazon Prime Video)
  • Gen V (temporada 2). Spin-off juvenil de “The Boys”, en el que superpoderes, crítica social y humor irreverente se dan cita en un campus universitario. Muy seguida por el público joven.
  • Género: Comedia negra, acción
  • Estreno: 2025
  • Plataforma: Prime Video
  • Puntuación: 4.3/5
  • Renovación: Sí

HBO MAX

El esperado capítulo final de The Last of Us temporada 2, titulado Convergence, se estrena este domingo y promete un cierre inolvidable. (Foto: HBO)
El esperado capítulo final de The Last of Us temporada 2, titulado Convergence, se estrena este domingo y promete un cierre inolvidable. (Foto: HBO)
  • The Last of Us (temporada 2). La continuación del aclamado drama postapocalíptico se mantuvo como una de las más vistas y elogiadas por su guion y actuaciones. Pedro Pascal y Bella Ramsey fueron nominados a varios premios.
  • Género: Drama, acción
  • Estreno: 2025
  • Plataforma: HBO Max
  • Puntuación: 4.8/5
  • Renovación: En evaluación

DISNEY+

La actriz Sydney Chandler interpreta a Wendy en la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)
La actriz Sydney Chandler interpreta a Wendy en la serie "Alien: Earth" (Foto: 20th Television)
  • Alien: Planeta Tierra. Continuación de la saga. Ciencia ficción y aventuras en la Tierra tras un contacto extraterrestre, destacando por su ambición y producción visual. Las estrellas de la serie son Sydney Chandler, Alex Lawther, Samuel Blenkin y Timothy Olyphant.
  • Género: Ciencia ficción, drama
  • Estreno: 12 de agosto de 2025
  • Plataforma: Disney+
  • Puntuación: 4.2/5
  • Renovación: En evaluación

  • Andor (temporada 2). La saga Star Wars suma otro éxito con este thriller político de espionaje, protagonizado por Diego Luna y aplaudido por crítica y fans. Es su última temporada.
  • Género: Ciencia ficción, thriller
  • Estreno: 23 de abril de 2025
  • Plataforma: Disney+
  • Puntuación: 4.7/5
  • Renovación: En evaluación

  • Dying for Sex. Una dramedia protagonizado por Michelle Williams. Basada en el podcast de Nikki Boyer, la serie explora el viaje de una mujer tras un diagnóstico terminal.
  • Género: Comedia dramática
  • Estreno: 4 de abril de 2025
  • Plataforma: Disney+
  • Puntuación: 4.1/5
  • Renovación: En evaluación

  • The Bear (temporada 4). El drama sobre alta cocina y mucha ansiedad, protagonizado por Jeremy Allen White, regresó más afilado y galardonado que nunca.
  • Género: Drama, comedia
  • Estreno: 26 de junio de 2025
  • Plataforma: Disney+
  • Puntuación: 4.8/5
  • Renovación: Sí

VIX

  • Con esa misma mirada. Emotivo drama latinoamericano, protagonizado por Angélica Rivera, quien interpreta a una mujer que descubre la infidelidad de su esposo tras dos décadas de matrimonio.
  • Género: Drama social
  • Estreno: 2025
  • Plataforma: Vix
  • Puntuación: 4.5/5
  • Renovación: En evaluación

