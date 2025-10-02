Series en tendencia 2025: nuestro ranking de Netflix, Prime Video, Disney+ y más en lo que va del año

Escucha la noticia
Series en tendencia 2025: nuestro ranking de Netflix, Prime Video, Disney+ y más en lo que va del añoResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En estos seis meses, las series en streaming acapararon las tendencias de redes sociales y los rankings importantes sobre televisión, como el Top interno de las plataformas, Rotten Tomatoes y premios importantes como los Emmy 2025. El panorama estuvo marcado por una combinación de superéxitos internacionales, como “The Last of Us”, y debuts que ya desafían a los clásicos como la continuación de “Betty, la fea”.
Entre abril y septiembre de 2025, las cifras de audiencia, reseñas y renovaciones confirman el valor de la lista que les proporcionaremos a continuación. Cada título ocupa su lugar por mérito propio.
Newsletter Saltar Intro
MIRA: Hasta 57% de dscto. en lo mejor del entretenimiento. Conoce todas las promociones aquí
Las mejores series de Netflix, Prime Video y más en mitad de 2025
NETFLIX
- Manual para señoritas. Una comedia dramática española sobre empoderamiento femenino protagonizada por Nadia de Santiago.
- Género: Comedia dramática
- Estreno: 2025
- Plataforma: Netflix
- Puntuación: 4.3/5
- Renovación: Sí
- Merlina 2 (parte 1 y 2, temporada 2). La secuela del fenómeno global dirigida por Tim Burton volvió al primer plano con más misterio, humor negro y el inconfundible carisma de Jenna Ortega como Merlina Addams. Fue tendencia global tras cada estreno y se mantuvo en el top 10 durante semanas.
- Género: Misterio, comedia
- Estreno: 2025
- Plataforma: Netflix
- Puntuación: 4.7/5
- Renovación: Sí
- Pulso. Drama hospitalario de Hollywood que atrapó por su realismo y ritmo tenso, mostrando el lado humano de la medicina y la salud mental. No super a “The Pitt”, pero fue uno de los dramas más comentados en redes sociales.
- Género: Drama médico
- Estreno: 2025
- Plataforma: Netflix
- Puntuación: 4/5
- Renovación: En evaluación
- Love & Death and Robots. Nueva entrega de la serie que tuvo detrás de la producción a David Fincher y Tim Miller. Es una antología de cuentos animados en varios géneros, principalmente horror y terror.
- Género: Animación/adulto
- Estreno: 2025
- Plataforma: Netflix
- Puntuación: 4.5/5
- Renovación: Sí
- Bon appétit, majestad. K-drama culinario sobre la historia de un rey de la dinastía Joseon y su romance con la jefa de cocina real. Se presenta una variedad de platos internacionales en las escenas.
- Género: Docudrama gastronómico
- Estreno: 2025
- Plataforma: Netflix
- Puntuación: 4/5
- Renovación: En evaluación
MIRA: Conciertos, obras de teatro, circos, cine y más con hasta 50% de dscto. Descubre tus promos
PRIME VIDEO
- Betty la fea: la historia continúa (temporada 2). La icónica telenovela regresa con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello liderando un reencuentro lleno de nostalgia, nuevos retos y humor, batiendo el récord como la serie más vista de Prime Video en Colombia. Mira el adelanto de la tercera temporada.
- Género: Comedia dramática
- Estreno: 2025
- Plataforma: Prime Video
- Puntuación: 4.6/5
- Renovación: Sí
- The Girlfriend. Serie de suspenso europeo sobre relaciones peligrosas y dobles vidas, con destacadas actuaciones de jóvenes talentos emergentes.
- Género: Thriller, drama
- Estreno: 2025
- Plataforma: Prime Video
- Puntuación: 4.2/5
- Renovación: En evaluación
- Gen V (temporada 2). Spin-off juvenil de “The Boys”, en el que superpoderes, crítica social y humor irreverente se dan cita en un campus universitario. Muy seguida por el público joven.
- Género: Comedia negra, acción
- Estreno: 2025
- Plataforma: Prime Video
- Puntuación: 4.3/5
- Renovación: Sí
HBO MAX
- The Last of Us (temporada 2). La continuación del aclamado drama postapocalíptico se mantuvo como una de las más vistas y elogiadas por su guion y actuaciones. Pedro Pascal y Bella Ramsey fueron nominados a varios premios.
- Género: Drama, acción
- Estreno: 2025
- Plataforma: HBO Max
- Puntuación: 4.8/5
- Renovación: En evaluación
DISNEY+
- Alien: Planeta Tierra. Continuación de la saga. Ciencia ficción y aventuras en la Tierra tras un contacto extraterrestre, destacando por su ambición y producción visual. Las estrellas de la serie son Sydney Chandler, Alex Lawther, Samuel Blenkin y Timothy Olyphant.
- Género: Ciencia ficción, drama
- Estreno: 12 de agosto de 2025
- Plataforma: Disney+
- Puntuación: 4.2/5
- Renovación: En evaluación
- Andor (temporada 2). La saga Star Wars suma otro éxito con este thriller político de espionaje, protagonizado por Diego Luna y aplaudido por crítica y fans. Es su última temporada.
- Género: Ciencia ficción, thriller
- Estreno: 23 de abril de 2025
- Plataforma: Disney+
- Puntuación: 4.7/5
- Renovación: En evaluación
- Dying for Sex. Una dramedia protagonizado por Michelle Williams. Basada en el podcast de Nikki Boyer, la serie explora el viaje de una mujer tras un diagnóstico terminal.
- Género: Comedia dramática
- Estreno: 4 de abril de 2025
- Plataforma: Disney+
- Puntuación: 4.1/5
- Renovación: En evaluación
- The Bear (temporada 4). El drama sobre alta cocina y mucha ansiedad, protagonizado por Jeremy Allen White, regresó más afilado y galardonado que nunca.
- Género: Drama, comedia
- Estreno: 26 de junio de 2025
- Plataforma: Disney+
- Puntuación: 4.8/5
- Renovación: Sí
VIX
- Con esa misma mirada. Emotivo drama latinoamericano, protagonizado por Angélica Rivera, quien interpreta a una mujer que descubre la infidelidad de su esposo tras dos décadas de matrimonio.
- Género: Drama social
- Estreno: 2025
- Plataforma: Vix
- Puntuación: 4.5/5
- Renovación: En evaluación
TE PUEDE INTERESAR
Contenido Sugerido
Contenido GEC