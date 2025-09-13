Canelo vs. Crawford: dónde ver en Streaming en vivo

La espera terminó. Saúl “Canelo” Álvarez y Terence “Bud” Crawford se enfrentan en uno de los combates más esperados del año, un evento que ha capturado la atención del mundo del boxeo. Para los millones de aficionados que buscan seguir cada asalto, la transmisión estará disponible en la plataforma de streaming Netflix que ha apostado fuerte por el deporte.

Transmisión exclusiva en Netflix

Por primera vez en la historia, una de las peleas más importantes del boxeo mundial será transmitida en exclusiva a través de Netflix. El servicio de streaming adquirió los derechos para este magno evento, lo que significa que los suscriptores de la plataforma podrán ver el combate en vivo sin necesidad de contratar un servicio de pago por evento adicional.

Dónde se hará la pelea

La esperada pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford tendrá como escenario uno de los recintos más icónicos y modernos del deporte estadounidense: el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

Este imponente estadio, conocido por ser la casa de los Raiders de la NFL, es un coloso de la arquitectura deportiva, con capacidad para albergar a más de 65,000 espectadores. Su diseño de vanguardia y su tecnología de punta lo convierten en el lugar perfecto para un evento de la magnitud de un combate entre dos de los mejores boxeadores libra por libra del mundo.

Las Vegas ha sido históricamente la capital mundial del boxeo, albergando las peleas más memorables de la historia. Al elegir el Allegiant Stadium, los promotores no solo garantizan una asistencia masiva, sino que también suman un capítulo más a la rica tradición pugilística de la “Ciudad del Pecado”, un lugar donde las leyendas se forjan y el boxeo alcanza su máximo esplendor.

Horarios de la pelea

Para que no te pierdas ni un solo momento de la cartelera principal, aquí te presentamos los horarios de transmisión en los principales países de habla hispana:

México (CDMX): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Argentina, Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España (CET): 3:00 a.m. del domingo 14 de septiembre

La transmisión iniciará con la cartelera preliminar, para luego dar paso al combate estelar entre el Canelo y Crawford, en un duelo que promete ser épico.

Como ver la pelea vía streaming Netflix

Para ver la pelea de Canelo vs. Crawford en Netflix, el proceso es muy sencillo. Solo necesitas seguir estos pasos:

Asegúrate de tener una suscripción activa a Netflix. La pelea está incluida en todos los planes de suscripción, por lo que no necesitas pagar un costo adicional. Accede a tu cuenta de Netflix. Puedes hacerlo desde cualquier dispositivo compatible, ya sea una Smart TV, consola de videojuegos, teléfono móvil, tablet o computadora. Busca la pelea. Dentro de la plataforma de Netflix, usa el buscador y escribe “Canelo vs. Crawford” o simplemente “Boxeo”. La transmisión en vivo aparecerá destacada. Conéctate a la hora indicada. La transmisión comenzará a la hora programada en tu zona horaria (revisa los horarios que te he proporcionado anteriormente para el inicio de la cartelera principal). Asegúrate de sintonizar a tiempo para no perderte el inicio del evento estelar.

Ficha Técnica: Canelo vs. Crawford