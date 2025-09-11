Netflix ha encargado a Carlton Cuse, uno de los showrunners más reconocidos del ambiente televisivo, desarrollar una serie basada en “El último secreto”, la novela de Dan Brown que hará su arribo a librerías este 17 de setiembre.

La producción constará de ocho episodios. Brown será guionista y productor ejecutivo, función en la que compartirá trabajo con Emma Forman.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Con 800 páginas de extensión, "El último secreto" es la sexta novela escrita por el autor estadounidense de 61 años que tiene como protagonista al profesor Robert Langdon. Los libros anteriores son: “Ángeles y demonios”, “El código Da Vinci”, “El símbolo perdido”, “Infierno” y “Origen”, publicada hace ocho años.

Teniendo a la ciudad de Praga como gran protagonista, "El último secreto" inicia cuando el profesor Langdon viaja allí para encontrarse con su pareja, la científica noética Katherine Solomon, quien tiene previsto dictar una charla “revolucionaria” ante público especializado.

Sin embargo, un cruel asesinato hará que las cosas cambien por completo. Katherine desaparece y con ella un valioso manuscrito de su autoría. Langdon, entonces, se traza la misión de hallarla, pero esto no será nada fácil pues no solo va contra el tiempo, sino que es perseguido por una oscura organización.

Una fotografía del archivo. Tom Hanks, Sidse Babett Knudsen, el director Ron Howard, Omar Sy, el escritor Dan Brown y Felicity Jones en la presentación de la película "Inferno" realizada en Florencia el 11 de mayo de 2015. / TIZIANA FABI

En su camino al hallazgo de Salomon, el querido personaje tendrá la posibilidad de desentrañar códigos y símbolos capaces de desnudar una verdad que podría cambiar la forma en cómo imaginamos la mente humana.

Algunos de los lugares que el protagonista de la novela recorrerá, y que pueden aparecer en la próxima serie de Netflix son: La plaza de la ciudad vieja, el Puente Carlos y Clementinium, El castillo de Praga, El bastión del crucifijo y el Parque Folimanka, la Torre de Petřín, entre otros.

Junto a Langdon y Solomon, los personajes que circulan en la novela y que seguramente ingresarán a la trama de la serie son: Brigita Gessner, Heide Nagel, El Golem, entre otros.

Finalmente, “El último secreto” se sumerge en temas de interés para los seguidores de Dan Brown como la ciencia noética frente a la ciencia materialista, las experiencias cercanas a la muerte, la posibilidad de controlar la conciencia del otro, la información como peligro y los límites de la ciencia.

La novela de Dan Brown en la que se basará la próxima miniserie de Netflix.

El también escritor del libro infantil “Sinfonía salvaje” ha dicho que “El último secreto” es “la novela más ambiciosa y con la trama más intrincada que he escrito hasta la fecha”.

Como recordamos, el ganador del Oscar Tom Hanks ha dado vida al profesor Langdon en tres películas: “El código Da Vinci” (2006), “Ángeles y demonios” (2009) e “Inferno” (2016), todas bajo la dirección del cineasta Ron Howard.