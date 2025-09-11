La serie coreana “Bon appétit, majestad” (“Bon Appétit, Your Majesty”), protagonizada por Im Yoon-a y Lee Chae-min, es uno de los estrenos más comentados de la temporada en Netflix y tvN. Desde su estreno en agosto, la producción de corte histórico coreano con tintes de comedia romántica y fantasía culinaria se ha posicionarse entre los títulos tendencia de la plataforma.

¿“Bon appétit, majestad”: ¿la serie coreana tendrá segunda temporada?

La gran aceptación del público fan de los k-dramas, sumada a los datos de audiencia de la serie en Corea del Sur, hizo que muchos seguidores se pregunten si habrá una segunda temporada para seguir las aventuras de Yeon Ji-young, la chef moderna atrapada en la dinastía Joseon, y el rey Yi Heon, un monarca implacable.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre una temporada 2 de “Bon appétit, majestad” . Tanto Netflix como tvN anunciaron la serie con 12 episodios planeados. Estos finalizan el 28 de septiembre, lo cual significa que la historia fue concebida como una narrativa cerrada, característica común en los K-dramas.

Sin embargo, el éxito en audiencia podría jugar a favor de una eventual reconsideración de parte de Netflix. La industria televisiva coreana suele apostar por temporadas únicas, pero no sería la primera vez que una producción regresa si goza de amplio reconocimiento internacional, como el ejemplo de “El juego del calamar”, serie original de plataforma.

Un éxito en Corea y Netflix internacional

De acuerdo con el portal especializado Soompi, citando cifras de Nielsen Korea, “Bon Appétit, Your Majesty” alcanzó su mayor nivel de audiencia el 7 de septiembre, justo antes de entrar en su segunda mitad de transmisión. Ese día, el drama coreano registró un promedio nacional de 12.7% de rating, logrando el primer lugar en su franja horaria, incluso por encima de canales públicos.

En el importante rango de espectadores de 20 a 49 años, la serie surcoreana obtuvo un 4.9% de rating nacional.

Además, la producción coreana se encuentra en el segundo y tercer puesto del Top Global de series de habla no inglesa más vistas de Netflix. Por su parte, en Perú, estuvo como el título más visto en la región, para luego pasar al segundo y tercer lugar.

Cronograma de transmisión de la temporada 1 de “Bon appétit, majestad”

La actriz y cantante Im Yoon-a interpreta a la chef Yeon Ji-young en "Bon appétit, majestad".

Los 12 episodios de “Bon appétit, majestad” se emiten los fines de semana con dos capítulos por semana: sábados y domingos. El calendario oficial de estrenos es el siguiente:

Episodios 1 y 2: 23 y 24 de agosto

Episodios 3 y 4: 30 y 31 de agosto

Episodios 5 y 6: 6 y 7 de septiembre

Episodios 7 y 8: 13 y 14 de septiembre

Episodios 9 y 10: 20 y 21 de septiembre

Episodios 11 y 12: 27 y 28 de septiembre

¿De qué se trata “Bon appétit, majestad”?

El guion sigue a Yeon Ji-young (Im Yoon-a), una chef internacional entrenada en Francia que, tras un eclipse y un manuscrito de recetas antiguas, viaja 500 años al pasado hasta el palacio del rey Yi Heon (Lee Chae-min). Allí, entre tensiones políticas, traiciones cortesanas y banquetes fastuosos, la líder de alta cocina debe demostrar sus habilidades culinarias con nuevos platos que complazcan al dictatorial monarca tres veces al día durante todos los días. De lo contrario, le cortarán la cabeza.

Ficha Técnica de “Bon appétit, majestad”

Título original: “Bon Appétit, Your Majesty” o “폭군의 셰프”

Géneros: Comedia romántica, histórico, fantasía, drama culinario

Director: Jang Tae-yoo

Estudio: tvN / Netflix

Producción: Corea del Sur

Estrella principal: Im Yoon-a

Fecha de estreno: 23 de agosto de 2025

N.° de episodios: 12

Idioma original: Coreano