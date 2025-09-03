“Merlina” Temporada 2, Parte 2: un final oscuro, divertido y con un cliffhanger que duele

La segunda parte de la temporada 2 de “Merlina” mantiene esa mezcla de humor macabro, drama adolescente y toques absurdos que ya son marca registrada del universo de los “Locos Addams”. En solo cuatro capítulos pasan un montón de cosas: desde giros inesperados, revelaciones, un cameo de Lady Gaga y un desarrollo interesante en las relaciones de los personajes. Eso sí, no todo queda resuelto de la mejor manera.

En Saltar Intro de El Comercio vimos la Parte 2 de la Temporada 2 de “Merlina” y aquí te contamos que nos pareció.

La amistad como eje central

Lo más fuerte de esta parte es cómo se trabaja la relación entre Merlina (Jenna Ortega) y Enid (Emma Myers). Lo que empezó como una convivencia forzada entre polos opuestos termina convirtiéndose en una amistad real, llena de choques pero también de respeto mutuo. El capítulo 6 es clave: hay un giro estilo "Freaky Friday" donde ambas intercambian actitudes, y Ortega y Myers se lucen. Merlina aprende a confiar un poco más, y Enid empieza a dominar sus poderes de licántropa.

Una tercera en discordia: Agnes

Se suma Agnes (Evie Templeton), una estudiante invisible con cierta obsesión por Merlina. Al principio parece inquietante, pero termina siendo vital en varios momentos. Su incorporación hace que el dúo Merlina-Enid se transforme en un trío con mucha química. Incluso bautiza al grupo como “Los tres mosqueteros”, un detalle cursi pero que encaja perfecto con el tono irónico y sentimental de la serie.

Subtramas que flojean y pasan de largo

No todo funciona igual de bien. Algunas tramas secundarias se sienten forzadas, como la de Bianca (Joy Sunday) y su madre, que introduce cultos y chantajes pero se resuelve de manera apresurada. También los enfrentamientos entre Merlina y Tyler (Hunter Doohan) se repiten demasiado y pierden fuerza: muchas amenazas, pocas consecuencias.

Slurp y el horror adolescente

La aparición de Slurp (Owen Painter), un zombie con hambre de cerebros, le da un toque grotesco y gracioso, pero también evidencia cuando la serie se dispersa demasiado. Aunque su origen es curioso, como villano se siente inflado y poco necesario para el desenlace.

Cameos y familia Addams

La serie recupera el encanto con detalles más íntimos: el regreso de Larissa Weems (Gwendoline Christie) en forma de espíritu guía es un gran acierto, y la incorporación de Joanna Lumley como la abuela Frump roba cada escena. Sus interacciones con Morticia y el director Dort le suman sabor al trasfondo familiar.

Visualmente impecable

En lo estético, la producción sigue siendo espectacular. Escenarios góticos llenos de detalles, vestuarios que refuerzan la personalidad de cada personaje y efectos especiales que, aunque a veces se pasan, funcionan muy bien para la atmósfera sobrenatural. Un puntazo para Tim Burton que mantiene su esencia una vez más.

Ortega y Myers, el alma de la serie

Jenna Ortega mantiene el rol central con una Merlina fría y calculadora, pero esta vez es Emma Myers quien se roba la atención. Enid se convierte en un personaje entrañable, poderoso y lleno de matices. La química entre ambas sostiene toda la temporada. Incluso Thing tiene su propio mini arco, y Fred Armisen como Fester vuelve a brillar en sus breves apariciones.

Un final con sabor a más

Los dos últimos episodios logran cerrar lo importante y al mismo tiempo dejan pistas jugosas para una tercera temporada. El cliffhanger final puede emocionar o frustrar, pero sin duda mantiene el interés. Eso sí, Netflix se arriesgó con el estreno dividido en dos partes. Éxito o error, el tiempo lo determinará.

En conclusión: más oscura y adictiva

En general, esta segunda parte es oscura, divertida y muy adictiva. Tiene sus tropiezos en algunas tramas secundarias, pero el crecimiento de los protagonistas y el nivel de producción hacen que valga la pena. Si en la tercera temporada logran pulir los excesos y mantener el enfoque en lo que realmente funciona, “Merlina” podría consolidarse como uno de los grandes fenómenos televisivos de la década. Aguardamos el anuncio de la Temporada 3.

Todos los capítulo de la Temporada 2 de “Merlina” ya están disponibles en Netflix.