Merlina
☆☆
2022-2025
Netflix
Director:
Tim Burton
Actores:
Jenna Ortega, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones
Género:
Humor negro
Duración:
2 temporadas
Clasificación:
+14
Luis Guzmán, el actor de "Merlina", sorprendió al recordar su trabajo con J.Lo.
Redacción EC
El elenco de “” inició las promociones para el estreno de la segunda parte de su nueva temporada y, a su paso por el formato “Hot Ones” de gran éxito en , Luis Guzmán, el actor que le da vida a Homero (o Gomez) Addams, protagonizó un momento que se hizo viral en redes sociales al recordar su experiencia trabajando con.

Durante un test conducido por Emma Myers (la actriz detrás de Enid Sinclair), el actor fue consultado por algunas de las actrices más famosos con las que ha trabajado en sus más de tres décadas de carrera.

Al empezar el test, se le pidió a Guzmán que describa a esos colegas en una sola palabra. Sobre Adam Sandler dijo “maravilloso”, sobre Catherine Zeta-Jones dijo “bellísima”, sobre Jenna Ortega dijo que era un “prodigio” y sobre Jennifer López dijo “ok” con un gesto que de inmediato causó la sorpresa entre sus acompañantes:

Mira aquí el divertido momento:

Luis Guzmán y Jennifer López trabajaron juntos en la película “Ouf of Sight” de 1998. Dirigida por Steven Soderbergh y con George Clooney, Ving Rhames y Don Cheadle completando el reparto, la película tiene a J.Lo en el rol de la alguacil federal Karen Sisco, quien es secuestrada por el ladrón de bancos Jack Foley (Clooney) de quien luego se enamora.

