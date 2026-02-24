Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Todos los capítulos de la Temporada 2 de "Merlina" están disponibles en Netflix ahora mismo. (Foto: Netflix)
Todos los capítulos de la Temporada 2 de "Merlina" están disponibles en Netflix ahora mismo. (Foto: Netflix)
Por Paolo Valdivia

Netflix ha confirmado oficialmente que la Temporada 3 de “Merlina” ya se encuentra en producción, consolidando el éxito de una de sus series más populares de los últimos años. Además, la plataforma sorprendió al anunciar que Winona Ryder se unirá al elenco, junto a estrellas como Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones y Eva Green, lo que ha generado gran expectativa entre los fans.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.