Netflix ha confirmado oficialmente que la Temporada 3 de “Merlina” ya se encuentra en producción, consolidando el éxito de una de sus series más populares de los últimos años. Además, la plataforma sorprendió al anunciar que Winona Ryder se unirá al elenco, junto a estrellas como Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones y Eva Green, lo que ha generado gran expectativa entre los fans.

La Temporada 3 de “Merlina” ya está en producción

La plataforma de streaming confirmó que los nuevos episodios ya están en marcha, lo que significa que el rodaje de la tercera entrega ya comenzó. Esto asegura que la historia de Wednesday Addams continuará expandiéndose con nuevas tramas, misterios y personajes.

Aunque Netflix no ha revelado detalles sobre la trama, se espera que la serie profundice en la evolución de Merlina, su vida en la Academia Nevermore y las consecuencias de los eventos ocurridos en las temporadas anteriores.

Winona Ryder se une al elenco de “Merlina”

Uno de los anuncios más llamativos es la incorporación de Winona Ryder, una actriz icónica del cine y la televisión. Su participación eleva el perfil del proyecto y ha despertado teorías entre los fans sobre qué personaje interpretará.

Ryder se suma a un elenco liderado por Jenna Ortega, quien regresa como Merlina Addams, y acompañada por Catherine Zeta-Jones y Eva Green, reforzando la presencia de grandes figuras en la serie.

El regreso de los personajes favoritos de los fans

Netflix también confirmó que volverán varios personajes ya conocidos por el público, lo que garantiza continuidad en las historias y relaciones desarrolladas desde la primera temporada.

El regreso del elenco principal sugiere que la serie mantendrá su mezcla de misterio, comedia oscura y elementos sobrenaturales, características que la han convertido en un fenómeno global.

Cuándo se estrenaría la Temporada 3 de “Merlina”

Por ahora, Netflix no ha anunciado una fecha de estreno oficial. Sin embargo, considerando el inicio de la producción, la tercera temporada podría llegar entre 2027 y 2028, dependiendo del calendario de rodaje y postproducción.