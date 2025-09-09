Emma Myers y Evie Templeton sobre “Merlina”: “Ahora mismo no tenemos ni idea de lo que va a pasar”

La segunda parte de “Merlina”, la exitosa serie de Netflix dirigida por Tim Burton, ha traído de regreso a los fans a un universo gótico, excéntrico y lleno de sorpresas. Entre los rostros más comentados de esta temporada se encuentran Emma Myers, quien regresa como Enid Sinclair, y Evie Templeton, que debuta en el papel de Agnes, un personaje marcado por su obsesión con la protagonista Merlina Addams.

En una entrevista exclusiva con Saltar Intro de El Comercio, ambas actrices compartieron cómo fue integrarse a la particular visión de Burton, la construcción de sus personajes y lo que significó trabajar junto a Lady Gaga en uno de los momentos más icónicos de la serie.

La magia de trabajar bajo la mirada de Tim Burton

Hablar de “Merlina” es hablar de Tim Burton. Su estilo sombrío, extravagante y lleno de humor negro es parte esencial de la identidad de la serie. Para Myers y Templeton, integrarse en su mundo creativo fue una experiencia que marcó sus carreras.

Emma Myers lo describe con entusiasmo: “Tim confía muchísimo en sus actores. Nos ha dicho varias veces que nos eligió por una razón y que confía en que hagamos lo que sentimos con nuestros personajes. Es muy abierto a probar cosas nuevas y eso es maravilloso. Además, ser un personaje de Tim Burton es algo único, porque tiene una imaginación increíble en esa cabecita tan loca. Es un genio y verlo trabajar en el set, con esa visión tan clara, fue impresionante”.

Por su parte, Evie Templeton asegura que se trató de un verdadero privilegio. “Sí, totalmente. Poder trabajar con él fue un sueño. Realmente es un genio, y cuando habla puedes ver cómo le funciona la mente, como si estuvieras viendo cómo giran los engranajes de sus ideas”.

De lo excéntrico a lo entrañable: preparar personajes tan peculiares

Enid y Agnes son personajes con personalidades muy particulares, lo que exigió a las actrices un trabajo de preparación diferente para darles vida.

Templeton confiesa que gran parte de su inspiración vino de la primera temporada y de clásicos del cine. “En mi caso, gran parte de la preparación consistió en ver la primera temporada y fijarme en las características de Merlina, pero suavizándolas un poco, porque Agnes la idolatra y siempre quieres parecerte a tu ídolo. También vi películas antiguas para inspirarme en otros personajes excéntricos, como en ‘Atrapado sin salida’. Eso me ayudó a darle matices a Agnes”.

El resultado fue un personaje que comenzó siendo un reflejo exagerado de Merlina, pero que poco a poco encontró un tono propio.

Un momento inesperado: Lady Gaga en escena

Uno de los grandes momentos de la temporada fue la aparición de Lady Gaga, quien no solo participó, sino que ayudó en una secuencia de baile que se volvió viral rápidamente.

Emma Myers recuerda cómo se enteraron de la sorpresa: “Fue una locura, porque nos enteramos mientras ya estábamos grabando que ella iba a aparecer. No lo sabíamos antes. Lo único que teníamos claro era que íbamos a bailar una canción de Gaga porque estaba en el guion, pero jamás pensamos que estaría ella misma en la serie. Fue increíble. Somos muy afortunadas de tenerla con nosotros”.

Agnes, de la obsesión a la vulnerabilidad

Agnes fácilmente pudo haberse quedado en un personaje secundario, excéntrico y sin profundidad. Sin embargo, Evie Templeton logró darle un arco narrativo que sorprendió a los fans.

“Fue muy interesante. Lo que más me gusta del personaje es su dualidad, porque en el fondo es alguien muy insegura y vulnerable. Hay un momento muy bonito en el episodio 6 en el que esa vulnerabilidad se muestra claramente, y ella comienza a darse cuenta de su propio valor, dejando de esconderse bajo la sombra de Merlina. Fue muy divertido y enriquecedor interpretar ese proceso de transformación.”

Con esto, Agnes pasó de ser un simple recurso cómico a un personaje con peso emocional dentro de la trama.

Enid, una evolución hacia lo oscuro

Emma Myers también disfrutó llevar a Enid hacia un terreno más profundo y sombrío. La actriz explicó que era necesario darle una evolución al personaje para que no se quedara en el rol de la amiga optimista.

“Me encanta que Enid tenga una historia más profunda, porque no quiero que se quede solo en ser la amiga graciosa. Quiero que tenga algo que la defina y que la haga fuerte, aunque sea un personaje más suave. En esta temporada, ella hace un sacrificio enorme por Merlina y eso cambia toda la dinámica entre ellas. Enid prácticamente entrega su humanidad para salvar a su amiga, y eso sin duda marcará la relación que veremos en la tercera temporada. Estoy muy emocionada por lo que viene.”

Este giro narrativo convirtió a Enid en uno de los personajes más comentados y promete que su vínculo con Merlina será aún más complejo en el futuro.

El futuro de la serie

Con tantos cambios y un universo en constante expansión, resulta inevitable preguntarse qué pasará en la tercera temporada. Sin embargo, tanto Myers como Templeton confiesan que aún no saben nada sobre lo que se viene.

“No tenemos los guiones, así que no sabemos qué esperar. Igual que los fans, solo podemos disfrutar el viaje y esperar a ver con qué nos sorprenden, porque ahora mismo no tenemos ni idea de lo que va a pasar.”

Un universo en expansión

La segunda temporada de “Merlina” ha dejado claro que la serie no teme arriesgarse. Desde cameos inesperados, como el de Lady Gaga, hasta personajes nuevos que conquistan con su complejidad, como Agnes, la historia sigue creciendo y ofreciendo capas emocionales que enriquecen el relato.

Emma Myers y Evie Templeton coincidieron en que gran parte de esa riqueza proviene de la libertad creativa que Tim Burton les brinda como actores, permitiéndoles experimentar y encontrar nuevas dimensiones en sus personajes. Con esto esperamos una tercera temporada llena de esos acertijos oscuros y personajes únicos.

La segunda temporada de “Merlina” ya está disponible en Netflix con todos sus episodios.