Después del estreno de la segunda temporada de “Merlina” (“Wednesday”, “Miércoles”), con la Parte 1 de cuatro episodios iniciales, Netflix alista el regreso de la Parte 2, que llegará a Netflix con nuevos capítulos en septiembre. La historia volverá a centrarse en el oscuro ingenio de Merlina Addams, interpretada por Jenna Ortega.

Según sus creadores Alfred Gough y Miles Millar, la segunda temporada de la serie explora un viaje “más oscuro y complejo” para la siniestra protagonista. El estreno de los nuevos episodios despiertó gran expectativa, especialmente tras la confirmación de Lady Gaga como la enigmática profesora Rosaline Rotwood.

Mira el trailer oficial de “Merlina”, Temporada 2 - Parte 2 aquí:

Hora de estreno de “Merlina″, Temporada 2 - Parte 2

Catherine Zeta-Jones es Morticia Addams en la serie "Merlina", de Netflix. (Foto: Netflix)

Netflix confirmó que los cuatro episodios finales de la temporada 2 de la serie sobre la adolescente Addams estarán disponibles a partir del martes 3 de septiembre a las 2 a.m. La plataforma informa que el horario podría variar durante el día del estreno. Al igual que en estrenos anteriores, los cuatro capítulos finales de la segunda entrega se liberarán en simultáneo en todo el mundo en el catálogo del servicio de streaming.

“Merlina”: ¿De qué se trata la serie?

Joanna Lumley es Hester Frump, y Jenna Ortega, Merlina Addams, en la segunda parte de la temporada 2 de la serie "Merlina". (Foto: Netflix)

“Merlina”, dirigida en gran parte por Tim Burton, tiene impreso el sello gótico y fantástico del director de “El joven de las manos tijeras” y “El extraño mundo de Jack”. Merlina Addams, en su paso por la Academia Nevermore, un internado para jóvenes con habilidades especiales, se enfrenta a monstruos del pueblo de Jericho y descubre sus propios poderes psíquicos, herencia de su parte materna.

La temporada 2 marca el regreso de toda la familia Addams a la trama principal, que ocurre en la academia donde estudian Merlina y su hermano. Su madre Morticia (Catherine Zeta-Jones), su padre Gómez (Luis Guzmán) y el menor Pugsley (Isaac Ordoñez) adquieren mayor protagonismo, lo que causa tensión en la vida escolar y familiar de la rebelde adolescente. “Este año, traemos a la familia a Nevermore. Tu familia en la escuela es lo peor que te puede pasar, ¿no?”, dijo Burton a Tudum.

¿Qué pasó en “Merlina”, Temporada 2 - Parte 1?

La primer parte de la serie llegó con cuatro episodios que sentaron las bases de la temporada 2. Merlina atrapa al asesino serial de Kansas City (Haley Joel Osment). Luego, regresa a la academia, que ya no es la misma bajo el mando del nuevo director Barry Dort (Steve Buscemi). Además, la presencia constante de Morticia y Gómez Addams, quienes organizan un evento benéfico en el campus, aumentó la sensación de vigilancia sobre Merlina.