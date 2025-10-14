Ahora que ya se sabe quién escribe detrás de Lady Whistledown, la cuarta temporada de “Bridgerton” centrará su trama en Benedict y la enigmática Sophie Baek. Las tres primeras temporadas de la serie más romántica de Netflix contaron los amores de Daphne, Anthony, Colin (con Penélope). Hasta la fecha, la producción de la serie, basada en las novelas de Julia Quinn, adaptó con mucho atractivo estas historias, tanto que se posicionaron rápidamente entre lo más visto de la plataforma.

La popularidad de Bridgerton se refleja en sus cifras. En julio de 2024, el drama regresó al Top 1 en los rankings de streaming, según Nielsen. Este hito para la serie fue impulsado por el lanzamiento de la segunda mitad de la temporada 3, con 3.47 mil millones de minutos visionados en una semana. Una nueva historia se viene y los fans esperan que Benedict y Sophie generen mucha química a la franquicia.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Fecha de estreno de “Bridgerton”, Temporada 4

La cuarta temporada de la serie se lanzará en dos partes. La primera agrupa los primeros cuatro episodios que se estrenarán el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda parte, con los cuatro episodios restantes, el 26 de febrero de 2026. Habrá mucho de qué especular sobre la historia en el ínterin de esos meses.

Trailer de de “Bridgerton”, Temporada 4

Sinopsis

La trama principal de la cuarta temporada de “Bridgerton” se enfoca en Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Él, finalmente, protagoniza su propia historia de amor tras haber sido testigo de los romances de sus hermanos temporadas anteriores. Este atractivo y libre joven conoce, en un baile de máscaras, a una misteriosa ‘Lady in Silver’, Sophie Baek (Yerin Ha) en realidad.

Sophie es una joven criada con su propio pasado y secretos. A lo largo de la temporada, Benedict lucha por reconciliar la identidad oculta de Sophie con su fascinación hacia ella, camino donde también tendrá algunos desafíos a las rígidas normas sociales de la época de la Regencia.

Inspirada en la novela “An Offer from a Gentleman” de Julia Quinn, adapta el clásico “cuento de Cenicienta” a la ambientación del barrio londinense de Mayfair, y sumando, por supuesto, algunas la tensión de la época y el drama del amor verdadero.

Además, la cuarta temporada de “Bridgerton” introduce nuevos personajes, como Lady Araminta Gun (Katie Leung) y sus hijas Rosamund Li (Michelle Mao) y Posy Li (Isabella Wei). La madre de ellas ejerce presión para casar al menos a una de sus hijas, y Rosamund ve en Benedict un prospecto atractivo.

En los nuevos episodios, también se espera una continuidad de las historias secundarias de personajes ya conocidos como Eloise, Penélope, Hyacinth y Violet, entre otros.

Penelope Bridgerton es interpretada por la actriz Nicola Coughlan.

Elenco confirmado de “Bridgerton”, Temporada 4

A continuación, los actores confirmados para el reparto de la cuarta temporada de la serie de Netflix.

Luke Thompson (Benedict Bridgerton).

Yerin Ha (Sophie Baek).

Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

Simone Ashley (Kate Bridgerton)

Nicola Coughlan (Penélope Bridgerton)

Luke Newton (Colin Bridgerton)

Adjoa Andoh (Lady Danbury)

Ruth Gemmell (Violet Bridgerton)

Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)

Polly Walker (Lady Featherington)

Katie Leung como Lady Araminta Gun (nuevaincorporación)

Michelle Mao como Rosamund Li (hija mayor de Araminta)

Isabella Wei como Posy Li (hija menor de Araminta)

Emma Naomi (Alice Mondrich)

Hugh Sachs (Brimsley)

Ficha técnica

Título original : Bridgerton

: Bridgerton Géneros : Drama, romance

: Drama, romance Showrunner : Jess Brownell (showrunner desde la temporada 3)

: Jess Brownell (showrunner desde la temporada 3) Producción : Netflix / Shondaland

: Netflix / Shondaland Estrella principal : Luke Thompson y Yerin Ha

: Luke Thompson y Yerin Ha Fecha de estreno (Parte 1) : 29 de enero de 2026

: 29 de enero de 2026 Fecha de estreno (Parte 2) : 26 de febrero de 2026

: 26 de febrero de 2026 Número de episodios (temporada 4) : 8 (4 en cada parte)

: 8 (4 en cada parte) Idioma original: Inglés

¿Qué pasó en la temporada 3 de “Bridgerton”?

Lady Tilley Arnold y Benedict Bridgerton.

Durante la temporada 3 de la serie, sucede el romance entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington, una historia de amistad que se transformó en amor.

Al inicio de la temporada, Colin (Luke Newton) regresa de sus viajes y descubre en Penelope (Nicola Coughlan) a una mujer distinta, más firme y misteriosa. Ella, bajo su identidad secreta de Lady Whistledown, se mueve entre la escritura y el amor no correspondido. Lo que parecía un vínculo tierno se transforma rápidamente en una relación impulsiva y la historia termina en matrimonio. Obvio, es “Bridgerton”.

En paralelo, aparece Benedict Bridgerton (Luke Thompson) en una aventura sexual con Lady Tilley Arnold (Hannah New), quien le propone relaciones abiertas. Su historia sirve de puente para una posible exploración de sus deseos en la temporada 4.

El desenlace de la temporada 3 muestra a Penelope revelando su identidad como Lady Whistledown ante la alta sociedad, un acto de valentía que redefine su papel como esposa y escritora. Además, en el final, ya se aludía al baile de máscaras de la temporada 4, donde Benedict estaría destinado a descubrir su propia historia romántica.

La tercera temporada de “Bridgerton” dio un giro a la historia original de los libros de Julia Quinn, donde Penelope Featherington bajaba de peso y solo tenía un pretendiente, Colin Bridgerton. En cambio, la versión de Netflix apostó por una protagonista segura de sí misma, sin transformar su cuerpo para ser amada. Sin embargo, esa decisión no bastó para convertir la historia en un romance convincente.