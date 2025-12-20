La actriz peruana Gianella Neyra anunció con emoción sus proyectos para este 2026, siendo el primero de estos el reestreno de “Una semana nada más”, comedia teatral dirigida por Ani Alva Helfer.

Así, el montaje contará con el elenco original integrado por Magdyel Ugaz, Cristian Rivero y Armando Machuca, y se presentará en el Teatro Claretiano del 16 de abril al 3 de mayo.

De igual forma, a partir del 4 de junio, Neyra encabezará junto a Carlos Carlín el estreno de “Flores en las nubes”. Esta obra, una comedia dramática dirigida por Bruno Ascenzo e Italo Cordano, explora las segundas oportunidades y la reconciliación emocional. Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro NOS hasta el 5 de julio.

Para Neyra, esta etapa representa la consolidación de un modelo de gestión artística que prioriza la coproducción y la conexión emocional con la audiencia.

“Crear, ensayar, equivocarse y volver a empezar es parte del viaje. El escenario te mantiene despierta, comprometida y consciente del impacto que una historia puede tener cuando conecta con las personas”, indicó.

Datos de programación:

Una semana nada más: Del 16 de abril al 3 de mayo en el Teatro Claretiano

Flores en las nubes: Del 4 de junio al 5 de julio en el Teatro NOS (Funciones de jueves a domingo).

Con estos anuncios, Neyra reafirma su compromiso con el desarrollo de contenidos locales y adelantó que ya se encuentran en planificación más novedades para el segundo semestre del 2026.