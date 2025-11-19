Unicef presentó oficialmente a Gianella Neyra y André Silva como sus nuevos Embajadores Nacionales, en reconocimiento a su trayectoria de apoyo constante a la niñez y adolescencia del país. El anuncio se realizó en el marco del Día Mundial de la Infancia, reafirmando la necesidad de unir esfuerzos para garantizar entornos más seguros y con mayores oportunidades para todos los niños, niñas y adolescentes del Perú.

Durante la ceremonia, el representante de Unicef en el país, Javier Álvarez, destacó la larga relación de ambos artistas con la organización. Señaló que su experiencia en campañas de recaudación y sensibilización, así como su conocimiento de los retos que enfrentan diversas comunidades, aseguran un trabajo comprometido y de impacto. Subrayó también la importancia de que, en un contexto electoral, figuras públicas promuevan un voto informado que priorice políticas a favor de la infancia.

Gianella Neyra recordó las visitas que ha realizado desde 2012 a territorios donde Unicef impulsa programas de primera infancia y participación adolescente. La actriz enfatizó que su contacto permanente con el público le permite amplificar los mensajes clave para generar cambios profundos en la sociedad. “La infancia necesita acciones urgentes y sostenidas; es responsabilidad de todos impulsar ese cambio”, afirmó.

Por su parte, André Silva señaló que su compromiso trasciende el ámbito artístico y responde a un sentido de responsabilidad con el futuro del país. Con más de una década colaborando en campañas como “Buena Onda” y “La Onda de mi cole”, destacó la importancia de conocer de cerca la realidad educativa y social de los adolescentes. Ambos artistas firmaron su nombramiento como Embajadores Nacionales, reafirmando su rol en la promoción de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normas humanitarias defendidas por Unicef.