La campaña “¡Vota por Mí!”, impulsada por Unicef y El Comercio, ha dado sus primeros frutos. Entre octubre y diciembre de 2025, escolares se reunieron con los candidatos a las Elecciones Generales 2026 para presentarles las demandas del decálogo, un documento que reúne diez prioridades fundamentales elaboradas por niños, niñas y adolescentes de diversas regiones del país para garantizar sus derechos. Luego de ello, se constató que los 36 candidatos presidenciales incorporaron algunos de estos pedidos en sus planes de gobierno, aunque con excepciones importantes.

El análisis exhaustivo se realizó entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que las agrupaciones políticas oficializaron la presentación de sus planes de gobierno. Fue en ese lapso cuando se cruzó la información del decálogo con cada una de las propuestas partidarias.

Así nació esta veeduría, un mecanismo democrático de control social destinado a vigilar el rol de los funcionarios —en este caso, el de quienes aspiran a ejercer el mandato—. La herramienta se materializó en una matriz en Excel, en la que se han registrado hallazgos relevantes.

La campaña de Unicef con El Comercio tiene como objetivo visibilizar las demandas de la infancia. Foto: GEC. / JOEL ALONZO

Los hallazgos

En diálogo con El Comercio, el representante de Unicef en el Perú, Javier Álvarez, reveló que el 100% de las agrupaciones políticas que postulan a la Presidencia abordan cinco o más puntos del decálogo.

Cabe resaltar que las diez demandas son: crecer sanos; tener salud física y mental; asistir a la escuela, aprender y terminar la secundaria; acceder al mundo digital; prevenir la violencia y el embarazo adolescente; crecer protegidos del crimen y la inseguridad; superar la pobreza; que se escuchen las propuestas y opiniones de la infancia; aprender y participar en el cuidado del medio ambiente; y ser prioridad durante las emergencias.

De estas, las cuatro demandas que están presentes en todos los planes de gobierno son: crecer sanos; tener salud física y mental; asistir a la escuela, aprender y terminar la secundaria; y superar la pobreza. Es decir, estos ejes han sido considerados en los planes de gobierno de las 36 candidaturas.

Las otras tres demandas que aparecen en la gran mayoría de planes son: aprender y participar en el cuidado del medio ambiente (33 de 36 planes de gobierno); crecer protegidos del crimen y la inseguridad (33 de 36); y acceder al mundo digital (33 de 36).

El decálogo consta de diez demandas que tienen los niños, niñas y adolescentes de cara a las elecciones. Foto: GEC. / JOEL ALONZO

Por otro lado, las tres demandas menos presentes en los planes de gobierno —que aborden específicamente la niñez y la adolescencia— son: que sean prioridad durante las emergencias (27 de 36 planes de gobierno); la prevención de la violencia y del embarazo adolescente (24 de 36); y que se escuchen las propuestas y opiniones de niñas, niños y adolescentes (18 de 36).

Importancia y futuro de la campaña

El director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, mencionó que esta es una campaña que nació con cuatro talleres en donde participaron varios chicos de distintos lugares del país. “En su participación hubo mucho interés, compromiso y seriedad para la elaboración de las propuestas. Es un trabajo serio que terminó en este decálogo y nos alegra mucho que los partidos hayan recibido a los chicos y que luego se haya logrado plasmar algunos de estos puntos dentro de sus planes de gobierno”, comentó.

Añadió que es importante que estas propuestas no se queden en papel, sino que se transformen en acciones concretas, y también que se creen nuevos espacios de participación para los niños, niñas y adolescentes. “Ellos deben tener espacios donde puedan expresar sus preocupaciones sobre temas que nos afectan a todos como la salud, la educación y el medio ambiente. Mientras más espacios existan, mejores ciudadanos vamos a tener. Eso es lo que quisimos en El Comercio, formar ciudadanía desde una edad muy temprana como lo venimos haciendo también a través del programa de corresponsales escolares y de Voz Universitaria”, dijo.

Por su parte, el representante de Unicef en el Perú, Javier Álvarez, mencionó que esta veeduría es importante porque refleja el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en su propio futuro. “Se está promoviendo una cultura democrática, en la que no solo las infancias hablan, sino que también los partidos escuchan sus demandas para así tener un programa político que dé lugar a la niñez y adolescencia”, expresó.

“Esperamos que esos planes no solo se queden en el papel, sino que los compromisos puedan llevarse a cabo. Entendemos que la agenda está marcada por la inseguridad ciudadana, que obviamente es importante, pero también hay que plantear soluciones para la niñez, las cuales deben traducirse en políticas públicas”, agregó.

Javier comentó que, respecto al futuro de la campaña, sería ideal que quienes resulten pasando a una segunda vuelta puedan participar en una especie de debate con escolares presentes, para explicar cómo abordarán cada una de las prioridades de la infancia. “Ojalá que el Perú pueda, en algún momento, llegar a tener un periodo de estabilidad, donde los niños, niñas y adolescentes sean debidamente atendidos por sus autoridades”, concluyó.

¿Qué partidos incluyeron en sus planes los pedidos de la niñez y qué partidos no?

Luego de filtrar los datos, este Diario pudo distinguir qué partidos políticos incluyeron las demandas del decálogo en sus planes de gobierno y qué partidos no lo hicieron.

En primer lugar, los partidos políticos que tomaron en cuenta las diez prioridades de la niñez fueron: Avanza País, País Para Todos, PRIN, Salvemos al Perú, Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Somos Perú, Fuerza Popular, Demócrata Verde, Integridad Democrática, Primero la Gente, Fuerza y Libertad y Perú Primero.

Por otra parte, quienes solo consignaron cinco de los diez pedidos fueron el partido Obras —que consideró los puntos crecer sanos; tener salud física y mental; asistir a la escuela, aprender y terminar la secundaria; superar la pobreza; y aprender y participar en el cuidado del medio ambiente— y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE), que incluyó únicamente crecer sanos; tener salud física y mental; asistir a la escuela, aprender y terminar la secundaria; crecer protegidos del crimen y la inseguridad; y superar la pobreza.

En relación con las tres demandas menos presentes en los planes de gobierno, los partidos que no consideraron el eje “ser prioridad durante las emergencias” fueron: Alianza para el Progreso, Obras, PTE, Partido Patriótico del Perú, Unido Perú, Frente de la Esperanza, Perú Acción, SíCreo y Libertad Popular.

Quienes no consignaron en sus planes de gobierno el eje “prevenir la violencia y el embarazo adolescente” fueron: Alianza para el Progreso, Fe en el Perú, Obras, PTE, Partido Patriótico del Perú, Frente de la Esperanza, Un Camino Diferente, Perú Moderno, Podemos Perú, Alianza Unidad Nacional, Renovación Popular y Partido Democrático Federal.

Sobre el eje “que se escuchen las propuestas y opiniones de la infancia”, no lo incluyeron los partidos Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Alianza para el Progreso, Fe en el Perú, Obras, PTE, Unido Perú, Frente de la Esperanza, Cooperación Popular, Un Camino Diferente y Perú Moderno.