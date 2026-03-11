Escuchar
La campaña “¡Vota por Mí!”, impulsada por Unicef y El Comercio, ha dado sus primeros frutos. Entre octubre y diciembre de 2025, escolares se reunieron con los candidatos a las Elecciones Generales 2026 para presentarles las demandas del decálogo, un documento que reúne diez prioridades fundamentales elaboradas por niños, niñas y adolescentes de diversas regiones del país para garantizar sus derechos. Luego de ello, se constató que los 36 candidatos presidenciales incorporaron algunos de estos pedidos en sus planes de gobierno, aunque con excepciones importantes.

