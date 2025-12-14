El Comercio y Unicef culminaron la entrega del decálogo de la campaña ¡Vota por mí!, iniciativa que busca poner en agenda las demandas de niños, niñas y adolescentes del Perú ante las próximas autoridades. Este documento reunió los pedidos que los escolares plantean a sus futuros gobernantes para mejorar su calidad de vida en aspectos como salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros.

En total, fueron diez los “mandamientos” planteados por los propios estudiantes para vivir mejor. Estos fueron entregados de manera progresiva a distintos representantes de los partidos políticos, en el marco de las elecciones presidenciales de 2026.

Los escolares se comprometieron con la iniciativa y dedicaron parte de su tiempo a entregar el decálogo a los precandidatos presidenciales o a los líderes de las agrupaciones políticas. Todas las organizaciones fueron invitadas desde el inicio de la campaña, a mediados de octubre.

La iniciativa permitió que estudiantes de distintas regiones dialoguen directamente con líderes y precandidatos presidenciales. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

Los diez pedidos de los niños y adolescentes peruanos a las próximas autoridades fueron: crecer sanos; tener salud física y mental; asistir a la escuela, aprender y culminar la secundaria; acceder al mundo digital; prevenir la violencia y el embarazo adolescente; crecer protegidos del crimen y la inseguridad; superar la pobreza; que se escuchen las propuestas y opiniones de la infancia; aprender y participar en el cuidado del medio ambiente; y ser prioridad durante las emergencias.

Alejandra Arispe, especialista en comunicación de Unicef Perú, comentó que, tras dos meses de coordinación para la entrega del decálogo, de las 39 agrupaciones políticas invitadas, finalmente 33 lo recibieron, lo que representa más del 80% del total .

“Los chicos fueron muy bien recibidos y lograron ser escuchados por los partidos. Muchos de sus pedidos ya han sido incluidos en los planes de gobierno de distintos candidatos, o los representantes aseguraron que los incorporarán”, expresó.

Arispe explicó que, si bien el 23 de diciembre los candidatos deben presentar oficialmente sus planes de gobierno —lo que marca el cierre de la entrega del decálogo este año—, el equipo se mantiene abierto a realizar un segundo intento para que los partidos faltantes puedan recibirlo, posiblemente a inicios de 2026 . “Por supuesto que queremos que estos seis partidos que todavía no han respondido a nuestro llamado lo hagan”, precisó.

Durante dos meses, los escolares entregaron diez propuestas construidas desde sus propias experiencias y preocupaciones. Foto: GEC. / HUGO PEREZ

“Además, nos encantaría que, tras la segunda vuelta, los dos candidatos que pasen y los líderes de los partidos políticos que logren representación en el próximo Congreso firmen un pacto por la niñez, comprometiéndose a defender y promover los derechos de las infancias”, concluyó.

Futuro de la campaña

¡Vota por mí! no culmina aquí, ya que la iniciativa también cuenta con un formato audiovisual a través de un videopodcast que se publica de manera periódica en el canal oficial de YouTube de El Comercio. En este espacio, dos escolares, un especialista y un embajador de Unicef se reúnen para visibilizar las demandas de niños, niñas y adolescentes de cara a las elecciones presidenciales.

Serán cinco episodios, y en cada uno se desarrollarán dos puntos del decálogo elaborado a partir de los pedidos expresados por los propios estudiantes. Los encargados de conducir cada entrega en el canal de YouTube del Diario son los adolescentes Mical Acosta y Leonardo Ruiz.

Cada episodio cuenta con la participación de dos invitados: un especialista y un artista embajador de Unicef. En el primer programa, que ya se encuentra disponible en YouTube desde el mes pasado, participaron la actriz Gianella Neyra y Magaly Ascate, oficial de Salud Adolescente de Unicef. Los temas abordados fueron crecer sanos y prevenir la violencia.

“Los adolescentes están ejerciendo su participación y fortaleciendo su cultura democrática. Además, están acompañados por celebridades que amplifican el mensaje y por especialistas que aportan un enfoque técnico. Nuestro objetivo con esta campaña es que todos los partidos políticos escuchen la voz de los niños, niñas y adolescentes e incluyan sus demandas en sus propuestas”, señaló Alejandra Arispe.

El siguiente episodio será publicado este mes y abordará otros dos puntos del decálogo. El videopodcast tendrá una periodicidad mensual, con estrenos programados alrededor de la quincena de cada mes. Para conocer las fechas exactas y seguir los contenidos, los lectores pueden mantenerse atentos a las plataformas digitales y a la edición impresa de este Diario.

De esta manera, el compromiso con la niñez se mantiene vigente y se extenderá durante la etapa previa y el desarrollo de las elecciones presidenciales que se aproximan.