La campaña “¡Vota por mí!”, impulsada por Unicef y El Comercio, pasa del papel al formato audiovisual. La semana pasada se estrenó el primer episodio del videopodcast en el canal oficial de YouTube de este Diario, donde dos escolares, un especialista y un embajador de Unicef se unen para expresar las demandas de niños, niñas y adolescentes de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Las demandas que se abordarán a lo largo de cinco episodios provienen del decálogo elaborado por El Comercio y Unicef, construido a partir de los pedidos de estudiantes peruanos de distintas regiones del país. Estas diez prioridades que solicitan a los candidatos incluir en sus planes de gobierno son: crecer sanos; acceder a salud física y mental; asistir a la escuela, aprender y concluir la secundaria; ingresar al mundo digital; prevenir la violencia y el embarazo adolescente; crecer protegidos del crimen y la inseguridad; superar la pobreza; que sus opiniones sean escuchadas; aprender y participar en el cuidado del medio ambiente; y ser una prioridad durante las emergencias.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Nueva serie audiovisual producida junto a Unicef busca amplificar la voz de niños, niñas y adolescentes rumbo a las Elecciones 2026. Foto: Joel Alonzo/GEC. / JOEL ALONZO

En total son cinco episodios, incluido el ya publicado, y en cada uno se desarrollarán dos puntos del decálogo. Los conductores que acompañarán a la audiencia del canal de YouTube de El Comercio en cada entrega son los adolescentes Mical Acosta y Leonardo Ruiz.

Cada episodio contará con dos invitados: un especialista y un artista embajador de Unicef. En el primer programa participaron la actriz Gianella Neyra y Magaly Ascate, oficial de salud adolescente de Unicef. Los temas abordados fueron: crecer sanos y prevenir la violencia.

Durante el estreno se discutieron diversas preocupaciones de los estudiantes, como qué pueden hacer las futuras autoridades para garantizar el acceso al agua potable en sus hogares. Se detallaron, por ejemplo, las estrategias para acercar redes de abastecimiento a zonas rurales e involucrar a las comunidades en el mantenimiento responsable de ríos y manantiales.

El primer episodio ya está disponible en YouTube. Foto: Joel Alonzo/GEC. / JOEL ALONZO

Asimismo, se abordaron problemas como los abusos sexuales, el bullying y otras formas de violencia. Se destacó la importancia de que el Estado implemente espacios adecuados de fiscalización, acceso a servicios públicos de salud mental y programas sociales dirigidos especialmente a las familias más vulnerables.

Alejandra Arispe, especialista en comunicación de Unicef Perú, comentó a El Comercio que el equipo está satisfecho con esta alianza. “Hemos venido construyendo esta iniciativa desde los corresponsales escolares y luego con la creación de la campaña ‘¡Vota por mí!’, con la que publicamos el decálogo. Ahora tenemos la oportunidad de desarrollarla en este nuevo formato”, indicó.

“Los adolescentes están ejerciendo su participación y cultura democrática. Además, están acompañados por celebridades que amplifican el mensaje y por especialistas que brindan un enfoque técnico (...). Nuestro objetivo con esta campaña es que todos los partidos políticos escuchen la voz de nuestros niños, niñas y adolescentes e incluyan sus demandas en sus propuestas”, agregó.

Cada entrega aborda dos de las diez demandas del decálogo elaborado con estudiantes de todo el país. Foto: Joel Alonzo/GEC. / JOEL ALONZO

El siguiente episodio será publicado en diciembre y desarrollará otros dos puntos del decálogo. La periodicidad del videopodcast será mensual, con estrenos alrededor de la quincena de cada mes. Para conocer las fechas exactas y seguir los contenidos, los lectores pueden estar atentos a las plataformas digitales y la edición impresa de este Diario.